Confira onde serão implantadas as próximas ciclofaixas em Joinville 

Mobilidade sustentável 30/10/2017 | 13h52 Atualizada em

Ciclovia implantada na Rua Indaial, no Iririú

Ciclovia implantada na Rua Indaial, no Iririú Foto: Divulgação / Prefeitura de Joinville

Ruas dos bairros Saguaçu e Bucarein recebem a partir desta semana espaços para o trânsito de ciclistas. A implantação de ciclofaixas faz parte do Plano Cicloviário que tem como meta instalar 730 km de malha cicloviária em toda a área urbana até 2025. A execução dos trabalhos é coordenada pelo Departamento de Trânsito (Detrans).

Leia as últimas notícias

Criação de ciclofaixa em rua central divide opiniões em Joinville

Segundo o gerente de Mobilidade da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (Sepud), Marcus Faust, até o mês de setembro havia 145 km de ciclovias/ciclofaixas/ciclorrotas implantadas em Joinville.

— Temos ainda licitações em curso para obras nas ruas Bohemerwald, Adolfo da Veiga e avenida Paulo Schroeder, totalizando aproximadamente mais 4 km —, elencou.

Os trabalhos em execução abrangem, além das ciclofaixas, toda sinalização horizontal nas ruas.

Nesta semana e nas próximas o Detrans fará a sinalização nas ruas Xanxerê, Aracaju, José do Patrocínio e Dona Francisca, no bairro Saguaçu. Neste bairro já foi implantada a demarcação das faixas na rua Indaial, entre a rua Iririú e Ouro Verde.

No Bucarein, próximo bairro a receber a benfeitoria, as ruas contempladas serão a Valgas Neves (trecho da Ministro Calógeras até a rua Pedro Mayerle); Plácido Olímpio de Oliveira (da Pedro Mayerle até a Porto Belo) e a rua Padre Kolb (até a rua Morro do Ouro).

— A velocidade das obras e o cumprimento do planejamento para as obras dependem das condições climáticas —, comentou o engenheiro Samuel Gomes, gerente de Operações do Detrans.