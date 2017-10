Assistência social realiza cadastro de famílias atendidas na Fundação Padre Facchini, em Joinville 

Cadastro 24/10/2017 | 14h36 Atualizada em

Uma equipe com integrantes da gerência de Proteção Social Básica e da gerência de Planejamento e Gestão da Secretaria de Assistência Social (SAS) está realizando um mutirão para o registro de famílias atendidas pela Fundação Padre Luiz Facchini, no Cadastro Único para Programas Sociais, CadÚnico.

Nesta terça-feira, das 17 às 20 horas, as famílias ou responsáveis por crianças e adolescentes atendidos pela entidade, devem comparecer na unidade que fica na rua da Solidariedade, sem número, no bairro Itinga. Os responsáveis devem levar documentos de identidade de todos os moradores da residência e relacionados à escola onde estão matriculados.

O objetivo da ação de mobilização, no período da noite, é permitir que famílias que não têm possibilidade fazer o procedimento durante o dia, por conta do horário de expediente de trabalho, possa ser atendido. Manter o CadÚnico atualizado é imprescindível para acesso a programas sociais, como o Bolsa Família.

Conveniada da Secretaria de Assistência Social, a Fundação Padre Luiz Facchini atua no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para crianças e adolescentes, promovendo sete oficinas. Portanto, quem frequenta a instituição precisa do cadastro atualizado.

— A ação no território é positiva porque, estando próximo de casa, o beneficiário pode buscar algum documento que esqueceu — , comenta a coordenadora de Monitoramento e Avaliação, Jaciane Geraldo dos Santos.

O CadÚnico é um instrumento do Governo Federal que permite conhecer a realidade socioeconômica de famílias de baixa renda. Permite ao usuário ter acesso a diversos benefícios e serviços, de acordo com critérios pré-estabelecidos, como a tarifa social de água e energia, cursos profissionalizantes, Carteira do Idoso, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, isenção de taxa para concursos públicos, entre outros.