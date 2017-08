SENAI em Joinville revitaliza centro automotivo 

Ensino 14/08/2017 | 14h32 Atualizada em





Foto: Divulgação / Divulgação

Em parceria com a Volkswagen, o SENAI Joinville revitalizou o seu Centro Automotivo, localizado na unidade Sul. O espaço, com 510 m², será utilizado para as aulas práticas dos cursos técnicos e de qualificação profissional da instituição e para os treinamentos dos diversos profissionais da rede de concessionárias da montadora da região Sul do Brasil. O ambiente será entregue nesta segunda-feira, às 17h30min.



A Volksvagen investiu em torno de R$ 2,5 milhões, com a transferência, em regime de comodato, de equipamentos e veículos (itens que serão atualizados periodicamente). A montadora disponibilizou nove veículos, modelos Jetta, Golf, Amarok, Passat, Saveiro, Fox, Novo UP, Voyage e Tiguan.



O Centro Automotivo também recebeu da companhia quatro elevadores de automóveis, motores, suspensões, caixas de câmbio, eixos traseiros, mesa alinhadora de carroceria, equipamento para balanceamento e geometria a laser e um Plano Aspirante para preparação de peças e carrocerias para pintura.



A previsão é de que o Centro Automotivo seja utilizado mensalmente por 60 profissionais da rede de concessionárias e 180 estudantes do SENAI. O espaço será utilizado nas aulas do curso técnico de Manutenção Automotiva e nos cursos de qualificação profissional – como os de pintura, eletricidade e mecânica automotiva, além de funilaria.



O Centro Automotivo do SENAI Joinville mantém parcerias também com a Nissan, BMW e Eldorado Máquinas e Equipamentos.