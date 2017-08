Oportunidade 14/08/2017 | 12h54 Atualizada em

A Prefeitura de Joinville divulga as vagas de emprego disponíveis no Centrode Atendimento ao Trabalhador (Cepat) a partir desta segunda-feira, dia 14 de agosto. Ao todo, são 35 vagas disponíveis.

As oportunidades podem ser conferidas no site da Prefeitura ou no próprio Cepat, localizado na rua Abdon Batista, 342,Centro.

Confira lista:





