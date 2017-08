Polícia prende suspeito de roubar 12 farmácias em Joinville

Segurança 14/08/2017 | 18h34 Atualizada em

Um homem foi preso preventivamente na tarde desta segunda-feira suspeito de ter cometido pelo menos 12 roubos à farmácias em diferentes bairros de Joinville. Os agentes da 3ª Delegacia de Polícia Civil, que conduziram toda a investigação, prenderam Antonio Silva, 37 anos, quando chegava em casa, no bairro Itaum.



Segundo o delegado Brasil Guarani Mendonça Ferreira dos Santos, imagens de segurança e boletins de ocorrências registrados nas delegacias ajudaram a identificar o homem. O homem preso teria roubado dois correspondentes dos Correios, um comércio e 12 farmácias desde o final do ano passado. Os valores roubados nos estabelecimentos variavam de R$70 a R$ 1.500.



— Acreditamos que agora devem aparecer mais vítimas, de oito a dez, que ainda não tinham registrado boletim de ocorrência pelos roubos — afirma.



O delegado orienta que outras vítimas procurem a 3ª DP para registrar seu boletim de ocorrência e tentar identificar se o autor do crime é o suspeito preso nesta segunda-feira.



Antonio chegava aos estabelecimentos de bicicleta com um simulacro de arma feito de canos de PVC escondido embaixo da camiseta. Ele atuava em qualquer hora do dia, e esperava o melhor momento para agir, quando não havia clientes nas farmácias. O suspeito também tinha preferência por roubar lugares em que tinham apenas mulheres como atendentes.



De acordo com o delegado, o suspeito ainda se desfazia das roupas usadas logo após o roubo para dificultar a sua identificação. Por isso, a polícia não encontrou nada na casa de Antonio ao cumprir um mandado de busca e apreensão no local na tarde desta segunda-feira.



O delegado Brasil disse que o suspeito admitiu os roubos quando foi preso. Ele foi interrogado durante a tarde e depois encaminhado ao Presídio Regional de Joinville. Antônio já tinha pelo menos três indiciamentos por roubos cometidos em anos anteriores.



As imagens do suspeito e os vídeos de câmeras de monitoramento não foram divulgados pela polícia para preservar a identidade das vítimas e os locais.