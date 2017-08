Perseguição acaba em capotamento de viatura e prisão de assaltantes em Joinville

Segurança 09/08/2017 | 16h36 Atualizada em

Um assalto a carro acabou com uma perseguição pelas ruas da zona Sul de Joinville, dois homens presos, o capotamento de uma viatura da Polícia Militar e dois policiais feridos com lesões leves na noite da última terça-feira.



O veículo foi assaltado por dois homens por volta das 22 horas no bairro Costa e Silva. Eles foram localizados na zona Sul por guarnições da PM que iniciaram a perseguição. Durante o acompanhamento, uma viatura policial capotou na rua João Costa Júnior, no bairro João Costa.



Segundo a PM, os dois policiais foram encaminhados ao hospital para avaliação médica e tiveram apenas lesões leves. A dupla de assaltantes foi presa por volta das 23h20 na rua Nelson Schmidt, no Paranaguamirim.