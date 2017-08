O que tem para o fim de semana: confira o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 11/08/2017 | 18h02 Atualizada em

Começou nesta sexta-feira a 42ª edição da Festa do Colono. Realizado no Salão Jacob, anexo à Sociedade Esportiva e Recreativa Piraí, o evento tem o objetivo de promover a cultura da região e alegrar a vida dos agricultores e visitantes. A sede da sociedade fica na Estrada Comprida, no bairro Vila Nova, na zona Oeste de Joinville.



De acordo com Alexandre Beck, um dos diretores da sociedade, a expectativa é que mais de duas mil pessoas participem dos três dias de evento, que tem atrações até domingo.



Nesta sexta-feira, a entrada na festa é gratuita. O evento começa às 19h30, com torneio de tiro ao alvo seta, noite das sopas e baile com Edelweiss. Serão servidas sopa branca e sopa preta pelo valor de R$ 18.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



No sábado, a entrada custa R$ 20. A festa inicia às 20 horas, com a coroação da rainha e das princesas. A banda Sintonia Sul, de Capitão-RS, sobe ao palco às 22 horas para animar a festa. O marreco será vendido por R$ 75 e o churrasco por R$ 30.



No domingo, a festa começa mais cedo, às 10 horas, com o tradicional desfile da Festa do Colono. O desfile conta com a participação do clube de tiro, escola do bairro e agricultores da região, com seus equipamentos e animais. O desfile é realizado em frente à sociedade.

Desfile de agricultores da região é uma das atrações da Festa do Colono Foto: Claudia Baartsch / Especial

Às 11h30, o almoço com pratos típicos será servido pelo valor de R$ 30. Às 13 horas, haverá apresentação de danças folclóricas e sorteio de brindes. A entrada é gratuita até 14 horas. Depois deste horário, haverá cobrança de ingresso. O valor ainda não foi definido pelos organizadores A banda Sintonia Sul volta ao Salão Jacob para comandar a Domingueira, a partir das 14 horas.



Confira outros eventos em Joinville e região neste fim de semana:



Sábado, 12 de agosto



Sábado Cultural, com contação de história e apresentação teatral

Quando: sábado, das 8 às 12 horas.

Onde: Biblioteca Pública Municipal Prefeito Rolf Colin - rua Comandante Eugênio Lepper, 60 (Praça Lauro Müller), Centro, Joinville

Quanto: entrada gratuita.



Ensaio do concerto Vivaldi in Concert, com a orquestra Prelúdio

Quando: sábado, às 9 horas.

Onde: Paróquia Cristo Redentor - rua Jaú, 288, Glória, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Feira de adoção de pets especiais

Quando: sábado, das 9 às 13 horas.

Onde: Hospital Veterinário Amizade - rua Roberto Ziemann, 2181, Amizade, Jaraguá do Sul.

Quanto: entrada gratuita.

Feira de Frutíferas e Ornamentais de Schroeder

Quando: sábado, das 9 às 17 horas.

Onde: Comunidade Evangélica Luterana Cristo - rua Marechal Castelo Branco, 3554, Centro, Schroeder.

Quanto: entrada gratuita.



Feira de adoção do Abrigo Animal

Quando: sábado, das 10 às 17 horas.

Onde: estacionamento do shopping Cidade das Flores - rua Mario Lobo, 106, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Feirinha Comum - Especial Papais

Quando: sábado, das 10 às 17h30.

Onde: bemcomum lab¿s - rua Max Heiden, 50, Anita Garibaldi, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Espetáculo de Teatro Lambe-lambe - O FAQUIR

Quando: sábado, das 10 às 18 horas.

Onde: shopping Cidade das Flores - rua Mario Lobo, 106, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Encontro de aeronautas

Quando: sábado, a partir das 11 horas.

Onde: Aeródromo Tenente Bernardino Costa - Iperoba, São Francisco do Sul.

Quanto: a entrada é gratuita, os ingressos da feijoada podem ser comprados antecipadamente no valor de R$ 25. No dia, será R$ 35. Os ingressos podem ser negociados pelo telefone 99641-2557.



Almoço com música ao vivo, com o músico Wanderley (MPB)

Quando: sábado, das 12h30 às 16 horas.

Onde: praça de alimentação do shopping Cidade das Flores - rua Mario Lobo, 106, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Visitação à Usina Hidrelétrica do Piraí

Foto: Divulgação / Fundação Turística de Joinville

Quando: sábado, das 14 às 17 horas.

Onde: Usina Hidrelétrica do Piraí - Estrada do Salto 1, Vila Nova, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



O JOGO - Pintura, abertura de exposição e feira de impressos

Quando: sábado, às 15 horas.

Onde: Salvador Vegan Café - rua Henrique Meyer, 61, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Oficina criativa Pais e Filhos - construção de brinquedos de madeira

Quando: sábado, das 13 às 19 horas.

Onde: praça da chaminé do shopping Cidade das Flores – rua Mario Lobo, 106, Centro, Joinville.

Quanto: gratuito.



Alternative Sound

Quando: sábado, às 18 horas.

Onde: Garage Rock Bar - avenida Coronel Procópio Gomes, 1300, Bucarein, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Show de lançamento do DVD Canto da Cigarra, de Ana Paula da Silva

Foto: cleber gomes / Divulgação

Quando: sábado, às 20 horas.

Onde: Casa Iririú - rua Guaíra, 634, Iririú, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Mostra Doc.playback: apresentação dos curtas-metragens Meu nome é Alice, O álbum de Márcia e Onélia, criados pelo fotojornalista, roteirista e diretor de audiovisual Fabrício Porto, para o projeto Doc.playback. Os filmes valorizam a riqueza local na construção narrativa ao contar histórias de pessoas de Joinville.

Foto: Divulgação / Divulgação

Quando: sábado, às 20 horas.

Onde: Sesc - rua Itaiópolis, 470, América, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Rogério Vilela em Olá Terráqueos

Foto: BANCO DE IMAGEM / Divulgação

Quando: sábado, às 20 horas.

Onde: Teatro Juarez Machado - avenida José Vieira, 315, América, Joinville.

Quanto: R$ 50 (inteira), R$ 30 (inteira promocional mediante doação de um quilo de alimento), R$ 25 (meia-entrada para estudantes, professores e idosos e para titular do Clube do Assinante e acompanhante).



We Are Golden

Quando: sábado, às 22 horas.

Onde: Bar Pixel - rua Ministro Calógeras, 178, Centro, Joinville.

Quanto: R$ 20 ou R$ 50 consumíveis.



Pagodinho de Sábado

Quando: sábado, às 22 horas.

Onde: Fábrica Otto - avenida Santos Dumont, Joinville.

Quanto: R$ 30 (segundo lote) e R$ 35 (terceiro lote).



Distrimia

Quando: sábado, às 23 horas.

Onde: Let It be Pub - rua Visconde de Taunay, 586, Atiradores, Joinville.

Quanto: os ingressos antecipados custam R$ 15.

Domingo, 13 de agosto



Concerto didático Vivaldi in Concert, com a orquestra Prelúdio

Quando: domingo, às 10 horas.

Onde: Paróquia Cristo Redentor - rua Jaú, 288, Glória, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Encontro de patinadores

Quando: domingo, das 10 às 13 horas.

Onde: área coberta na entrada sul do estacionamento do Garten Shopping - avenida Rolf Wiest, 333, Bom Retiro, Joinville.

Quanto: gratuito.

Brique do Sesc

Quando: domingo, às 11 horas.

Onde: Sesc - rua Jorge Czerniewicz, 633, Czerniewicz, Jaraguá do Sul.

Quanto: entrada gratuita.



11ª Batalha do Paraíso

Quando: domingo, às 15 horas.

Onde: rua Andrômeda, Jardim Paraíso, Joinville.

Quanto: a entrada é gratuita. As inscrições podem ser feitas até 16 horas.



Uma Puta Festa na Marlene!

Quando: domingo, às 15 horas.

Onde: Marlene, muito prazer - rua Rio Comprido, Costa e Silva, Joinville.

Quanto: R$ 25 (segundo lote) e R$ 30 (terceiro lote).



Romão, o líder - resultado da Oficina de Iniciação Teatral na Comunidade

Quando: domingo, às 18 e 20 horas.

Onde: Onde: Casa Iririú - rua Guaíra, 634, Iririú, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Classificação: recomendado para maiores de 12 anos.



Festival Clube da Comédia

Quando: domingo, às 20h30.

Onde: Choperia Dona Francisca - rua Visconde de Taunay, 788, Atiradores, Joinville.

Quanto: os ingressos podem ser comprados pelo site www.ticketcenter.com.br por R$ 25 ou R$ 60 (para os três domingos do evento).



Programação da Feira do Livro de Jaraguá do Sul neste fim de semana

Foto: thays magalhães / Divulgação

Sábado, 12 de agosto



9h – Início das atividades no Galpão da Leitura e Teatros

9h30 – Contação de histórias: Viramundo - Histórias do mundo todo – Leomir Bruch

10h – Lançamento do livro Crimes em nome de Deus – Fernando Bastos

10h30 – Lançamento dos livros Teatro Catarina e A estrada do viajante – Jairo Maciel

11h – Lançamento do livro Liderança e Espiritualidade – Tânia R. G. Nunes (coautora)

11h30 – Lançamento do livro Como escrever ficção – Milton Maciel

13h30 – Contação de histórias: Viramundo - Histórias do mundo todo – Leomir Bruch

14h – Lançamento do livro Aforismos sobre a vida e a morte – Felipe Bryan dos Santos

14h30 – Lançamento do livro Pavão de seis cores – Lucas Haas Cordeiro

15h – Lançamento do livro O mendigo – Carlos Santhyago

15h30 – Lançamento do livro Mundos Paralelos – A Ponte – Rosana Ouriques

16h – Napo – Um menino que não existe. Cia Abração - Espetáculo Teatral

17h – Contação de histórias: Viramundo - Histórias do mundo todo – Leomir Bruch

18h – Sexo, estragos e videotape, com Fernanda Young (RJ) – Grande Teatro

Um debate franco com Fernanda Young sobre seu último livro, 'Estragos', e também sobre a escrita para outras áreas, como televisão e teatro. Escritora, atriz, roteirista e apresentadora de televisão brasileira, ela é conhecida por não ter papas na língua e pela ferrenha defesa aos direitos das mulheres.

19h – Término das atividades no Galpão da Leitura e Teatros



Domingo, 13 de agosto



10h – Início das atividades no Galpão da Leitura e Teatros

10h30, 13h30, 15h30 e 17h30 – Contação de histórias: Viramundo - Histórias do mundo todo – Leomir Bruch14h30 – Espetáculo Teatral

14h30 – Lançamento do livro 101 poemas do mar – Luciano Teixeira15h – Lançamento do livro O Griot – Braulio Cordeiro

17h – Espetáculo teatral – O Patinho Feio – Grupo Gats

18h – Término das atividades no Galpão da Leitura e Teatros