Idoso desaparecido em Joinville é encontrado morto em Garuva

Um idoso de 77 anos, morador no bairro Costa e Silva, que estava desaparecido desde o dia 30 de julho foi encontrado morto uma semana depois em um bairro próximo a BR-101, em Garuva.



Amigos e familiares de Jupercy Sant'Anna estavam à procura do homem, que saiu de casa em um Corolla e nunca mais foi visto. Ele estava sozinho em casa porque a esposa havia viajado ao Rio de Janeiro para visitar a filha.



O veículo do idoso foi encontrado logo depois do desaparecimento em Itapoá e encaminhado para a Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Joinville. A motocicleta da família também desapareceu e ainda não foi encontrada.



Após perícia papiloscópica foi confirmado que o corpo era de Jupercy. Ele foi encontrado, aparentemente, sem sinais de agressão. A Polícia Civil investiga o caso como latrocínio.