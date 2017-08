Grupo organiza caminhadas com cachorros no Mirante de Joinville

Comunidade 06/08/2017 | 13h19 Atualizada em





Tutores e seus bichinhos aproveitaram a manhã de domingo para fazer uma caminhada no Morro da Boa Vista Foto: Salmo Duarte / Agencia RBS

O desafio de subir o morro da Boa Vista que dá acesso ao Mirante de Joinville é encarado por centenas de pessoas nas manhãs de fim de semana, mas, com cada vez mais frequência, há seres que utilizam suas quatro patinhas para também enfrentar a subida em meio à área verde no centro da cidade. Levados por seus tutores, os cachorros tornaram-se um "público" comum da caminhada ao Mirante e, neste domingo, o exercício ainda proporcionou um movimento solidário.



Um grupo de cerca de 50 pessoas participou da Cãominhada organizada por voluntárias de Joinville para arrecadar doações de ração para um jovem morador do bairro Bom Retiro. O rapaz, que vive sozinho com dez cachorros, tem diagnóstico de esquizofrenia.



— Até pensamos em fazer doação de alguns dos cachorros dele, mas ele tem tanta paixão pelos animais que decidimos que o melhor a fazer é ajudá-lo a cuidar — afirma a protetora independente Claudia Kampmann Borba.



A ação contou com o apoio de várias lojas e marcas de ração animal de Joinville, que ofereceram brindes para sorteio após a doação de ração dos participantes. O evento deve ocorrer novamente em 1º de outubro, quando a ação será em prol de crianças de instituições de Joinville, com doação de brinquedos e alimentos.