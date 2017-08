Criança é atropelada em frente a escola em Joinville

Trânsito 10/08/2017 | 15h49 Atualizada em



Uma criança foi atropelada enquanto ia para a escola na zona Leste de Joinville. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira, na rua Guaíra, no bairro Iririú.



O menino, de 9 anos, atravessava a rua para entrar na Escola de Educação Básica Engenheiro Annes Gualberto, onde cursa o 4º ano do Ensino Fundamental. Segundo informações dos Bombeiros Voluntários, o acidente ocorreu por volta das 7h30 quando a vítima foi atingida por uma motocicleta em frente a unidade escolar.



Os professores do local e colegas do garoto viram a situação e acionaram os serviços de emergência. Ele foi atendido no local e encaminhado para Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria.