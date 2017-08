Confira lista de animais disponíveis para adoção em Joinville

Bichos 06/08/2017 | 15h48 Atualizada em

Uma lista com 27 bichos estão à espera de um lar em Joinville, seja para guarda temporária ou para adoção. A Prefeitura Municipal de Joinville publicou em seu site imagens e informações de animais disponíveis. Eles pertencem ao Centro de Bem-Estar Animal (CBEA) junto com Secretaria do Meio Ambiente (SEMA).



Entre os bichos, estão cães, gatos, galos e até uma égua. Para saber como adotar um dos animais da lista clique aqui. Para guarda temporária, veja aqui.



Para ver a lista completa de animais disponíveis, clique aqui.