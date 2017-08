Acidente entre carro e ônibus na rua 15 de Novembro fere uma pessoa

Trânsito 10/08/2017 | 18h01 Atualizada em

Motorista do carro sofreu apenas ferimentos leves Foto: Divulgação / Divulgação

Um acidente entre um CRV e um ônibus de linha da Transtusa deixou a rua Quinze de Novembro em meia pista no fim da tarde desta quinta-feira, 10 de julho. A colisão ocorreu por volta das 16:10, na esquina com a rua Tutóia, no bairro Glória.





A motorista do CR V teria saído da rua Tutóia e não viu o ônibus, batendo na dianteira do veículo. Ela sofreu ferimentos leves e foi levada para o Hospital São José. O desvio para quem vem no sentido bairro-Centro está sendo feito pela rua Arthur Baechtold.



