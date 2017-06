Onde buscar ajuda para tratamento da depressão em Joinville

Dê uma chance para a vida 03/06/2017 | 08h25 Atualizada em

No Estado, no ano passado, foram contados 660 casos de suicídio, dos quais 507 eram de pessoas do gênero masculino. Foto: Robson Bruning / Agencia RBS

Básico

Para tratar casos leves a moderados de depressão e transtornos de humor a porta de entrada são as unidades básicas de saúde (UBS), que possuem equipes de saúde mental. O atendimento varia com base no quadro do paciente, que passa inicialmente por uma palestra e escutas individuais, como uma primeira avaliação que irá fazer o encaminhamento para o tratamento necessário, que pode ser com o psicólogo da unidade ou em centros de atenção psicossocial.

Tratamento

É feito pelo serviço especializado no Pronto-acolhimento Psicossocial, no qual o paciente terá atendimento psicológico e psiquiátrico. Ocorrem três ou quatro encontros e, após avaliação, o paciente pode continuar o tratamento ou ser reencaminhado para o psicólogo da unidade de saúde. A primeira consulta precisa do encaminhamento do psicólogo da UBS.

Semi-internação

Uma equipe multidisciplinar trabalha com tratamento intensivo em casos de surto ou situação de pré-surto, quando o paciente ainda não precisa ser internado, mas passa todos os dias da semana no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) com atividades terapêuticas, atendimento psiquiátrico e encontros com assistente social. A busca pode ser espontânea ou por encaminhamento (exceto o Caps infantil, que atende apenas com encaminhamento).

Internação

A internação ocorre quando os sintomas psicóticos podem fazer com que a pessoa seja um perigo para si mesma ou para outras pessoas. O objetivo é que a internação seja breve, apenas como contenção do paciente, para depois o tratamento continuar no Caps. Em Joinville, ela ocorre no Hospital Regional Hans Dieter Schmitd e no Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria (em caso de menores de 18 anos).







UMA VOZ QUE SALVA AO TELEFONE



O Centro de Valorização da Vida (CVV) é um verdadeiro salva-vidas. Não solicita nenhum tipo de informação de quem telefona, trabalhando com sigilo absoluto em relação a tudo o que é dito por quem os procura. Atua na prevenção do suicídio por meio do apoio emocional com disponibilidade para conversar com quem precisa.



Centro de Valorização da Vida

- Telefone: 141 ou (47) 3422-0800

- E-mail: joinville@cvv.org.br

- Endereço: rua Jaguaruna, 13, Centro

- Site (para chat e skype): www.cvv.org.br

- Horários: todos os dias, das 7h30 às 11h30, e de segunda a sexta das 19 às 23 horas.