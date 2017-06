Em quatro anos, doze crianças e jovens de 10 a 19 anos cometeram suicídio em Joinville

Dê uma chance para a vida 03/06/2017 | 08h10 Atualizada em

A coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial de Joinville, Cínthia Friedrich, aponta que o apoio dos pais e responsáveis no tratamento dos jovens pacientes é indispensável, mas que isso nem sempre acontece.

– Muitos pais tentam tapar o sol com a peneira. Eles não aceitam e não conseguem ver o tamanho do problema – afirma Cínthia.

Nos últimos quatro anos, doze adolescentes entre dez e 19 anos cometeram suicídio em Joinville, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde. Os dados de tentativas e de automutilação só começaram a ser listados em Joinville no segundo semestre do ano passado, mas já correspondem a 76 tentativas entre julho de 2016 e março de 2017, e a 69 casos de automutilação nesta faixa etária.

Apesar de receberem notificações para buscar tratamento gratuito no Centro de Atenção Psicossocial (Capsij) Cuca Legal, mais da metade das famílias destes jovens nunca procurou o serviço.

– É comum que, diante da tentativa de suicídio de um jovem, as pessoas critiquem dizendo que era só pra chamar a atenção. Está tentando chamar a atenção, sim, e é porque não está bem. É um pedido desesperado para que alguém o ajude – avalia Regina Martins Pinto.

A paciente mais jovem que a psiquiatra já atendeu em seu consultório com depressão ainda não tinha completado dois anos. Ela utiliza o exemplo para reforçar que a doença não precisa estar ligada apenas a acontecimentos tristes ou a situações de estresse para ser desenvolvida. É por isso que é possível encontrar pessoas que passaram por grandes tragédias que, apesar do sofrimento, não apresentam o distúrbio; e outras que, mesmo sem problemas atípicos, podem ficar deprimidas e até buscar o suicídio.

O rosto do bebê atendido por Regina nunca saiu da sua memória: era de imensa tristeza, como se ela não conseguisse aprender a sorrir. A percepção de que uma criança que ainda nem sabe falar está com depressão exige conhecimento e atenção dos pais, professores e pediatras. No caso desta paciente, ela tinha dificuldades para desenvolver a capacidade de brincar e imunidade baixa.

– O mundo dela era restrito à mãe, ela só queria viver naquele círculo. E, pelo menos uma vez por mês, era internada com infecções graves, por causa da baixa imunidade – recorda a psiquiatra.

Há poucos casos de histórias de suicídio ou de tentativas entre crianças com menos de dez anos e, nos episódios já registrados, raramente elas acontecem sem indução de outra pessoa mais velha. Isso porque é só a partir desta idade – entre os nove e os 11 anos – que a noção de morte fica realmente compreensível.

Mesmo assim, Regina chama atenção para outros comportamentos perigosos entre as crianças, como colocar-se em situações arriscadas e provocar autolesões. Se perceberem os sintomas, é importante que os pais e responsáveis tirem produtos químicos, como os de limpeza e medicamentos, e utensílios cortantes, como facas, do acesso das crianças.

Na adolescência, a taxa de suicídio tornou-se tão alta que esta faixa etária faz parte do grupo considerado com potencial de risco, junto com a população indígena e os moradores de rua. Entre os jovens de 15 a 29 anos no mundo, há mais mortes por suicídio do que por HIV e doenças respiratórias. Para as meninas de 15 a 19 anos, é a principal causa de mortes em todos os continentes, exceto na África. Meninos da mesma idade morrem mais em acidentes rodoviários, mas o suicídio vem em segundo lugar na lista.

Entre os adolescentes, o comportamento de risco pode envolver o uso de álcool e drogas, a automutilação e a prática constante de infrações. Colocar-se em posições de risco, querendo chegar ao extremo em algumas situações, também figuram como ponto de atenção: não foi à toa que uma prática criminosa como o 'jogo' Baleia Azul tornou-se fenômeno mundial ao repassar desafios por meio das redes sociais, tendo como desfecho a morte do 'jogador'.

– O adolescente fica se testando, para ver até onde vai a força dele, física e mental – avalia a psiquiatra Regina.

Segundo a médica, existem três situações que podem levar o adolescente a tentar tirar a própria vida: o apelo (quando acreditam que, a com a própria morte, ele servirá de exemplo para sociedade e alguma coisa poderá mudar no mundo); a fuga (quando não enxerga motivos para continuar vivendo e pensa que a morte pode levá-lo a um lugar melhor, sem dor e tristeza); ou o desafio (quando ele testa limites, como no caso do 'jogo' Baleia Azul).