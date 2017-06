Defesa Civil de Joinville alerta para pico de maré na madrugada de terça-feira

Clima 05/06/2017 | 18h16 Atualizada em

A Defesa Civil de Joinville alerta para ocorrência de pico de maré no rio Cachoeira, com 1,6 metro, previsto para as duas horas da madrugada desta terça-feira, dia 6 de junho. Combinada à previsão de chuva, há possibilidade de alagamentos na região central de Joinville.

Próximos dias



Conforme a previsão meteorológica, o tempo instável e as condições de chuva se estendem também na terça-feira até sexta-feira, alternando com períodos de melhoria. Os maiores acumulados estão previstos para os dias 8 (quinta-feira) e 9 (sexta-feira), devido à formação de uma nova frente fria no Sul do Brasil.



Defesa Civil continua em alerta até quinta-feira

Recomendações



Alagamentos/Inundações: evitar o contato com as águas e não dirigir em lugares alagados. Evitar transitar em pontilhões e pontes submersas e cuidado com crianças próximas de rios e ribeirões.



Enxurradas: Não fique próximo às margens de rios e ribeirões, principalmente em regiões de relevo acentuado, montanhoso e pequenos vales, pois muitas vezes há temporais intensos sobre os topos e cabeceiras, gerando repentinamente grande quantidade de água num curto espaço de tempo. Este tipo de evento adverso apresenta grande poder destrutivo, podendo arrastar veículos, pessoas, animais e mobílias por vários quilômetros. A força das águas pode ainda provocar o rolamento de blocos de pedras, arrancar árvores, destruir edificações e causar deslizamentos de terra nas margens.



Deslizamentos de terra: deve ser observado qualquer movimento de terra ou rochas próximas a residências, inclinação de postes e árvores e rachaduras em muros ou paredes. Neste caso, é recomendável que a família saia de casa e acione a Defesa Civil municipal pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros 193.



Qualquer problema deve ser comunicado à coordenadoria municipal de Defesa Civil, através do telefone de emergência 199 ou para o Corpo de Bombeiros no número 193.