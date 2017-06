Confira a agenda para comemorar a solteirice em Joinville

Solteiro também comemora 07/06/2017 | 17h31 Atualizada em



Quem pensa que ser solteiro é ficar em casa assistindo Netflix, está muito enganado. A noite dos solteiros no domingo na Manchester Hall, por exemplo, vai deixar ainda mais agitado seu final de semana. Ou, quem sabe, você pode deixar a vergonha de lado e ir para o evento E xs namoradinhas?, no bar Pixel, sem contar a Kiss can, que você só vai descobrir o que é indo lá. Vai que você enconta seu crush ou namorado num desses eventos, além de atualizar a lista de contatos? Confira algumas das festas dedicadas à solteirice em Joinville:





A Noite é dos Solteiros!

11 de junho domingo das 20 horas às 1:30

Manchester Hall - rua Visconde de Taunay, 415,Joinville

E xs Namoradinhas?

10 de junho das 22 horas às 5 da manhã

Rua Ministro Calógeras, 178, Centro,Joinville



Dia dos Solteiros

12 de junho das 18 horas às 23:59

The Old McGallagher - rua João Colin,Joinville



TOMBEI Ressaca dos solteiros

9 de junho das 23 horas às 5 horas

Rua Visconde de Taunay, 586 - Atiradores,Joinville



Noite dos Solteiros

Segunda, 12 de junho das 17h30 às 23h59

Botequim Barão Rua Aquidaban, 451 - Glória,Joinville



Domingo dos Solteiros

11 de junho, das 17 horas às 23h59

Botequim San Pietro - rua Camboriú, 363, Joinville



Namorar Pra Quê?

10 de junho, das 23 às 5 horas

Bulls Music - rua Blumenau, 2.820,Joinville

Se você tem um par, saiba onde jantar neste Dia dos Namorados