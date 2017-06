Carro capota após colisão neste domingo na região central de Joinville

Acidente 04/06/2017 | 15h09 Atualizada em

Foto: Divulgação / Divulgação

Uma colisão seguida de capotamento aconteceu por volta do meio-dia deste domingo na região central de Joinville. O acidente aconteceu na esquina das ruas São Paulo com Plácido Olímpio de Oliveira, em frente à Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (Dpcami).



A colisão envolveu um Kia Soul e uma Toyota Hilux, que capotou na pista. Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, ninguém ficou ferido no acidente. A PM também deu auxílio no controle do trânsito do local durante o atendimento.