ADR de Joinville pede aditivo para manutenção de rodovias 

07/06/2017 | 14h42

A Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Joinville solicitou o repasse de R$ 164 mil à Secretaria de Estado da Infraestrutura para reparos nos trechos das rodovias estaduais que cortam a região. O pedido diz respeito às vistorias feitas pela ADR na semana passada e que apontaram danos em alguns trechos das vias em decorrência das chuvas.



O valor solicitado pela secretária da ADR, Simone Schramm, também tem o objetivo de atender à demanda de manutenção de oito rodovias nos municípios da ADR Joinville. No total, são 750 km de estradas. Atualmente, o trabalho é realizado por meio de um contrato de R$ 486.786,70, efetivado via licitação.



A ordem de serviço para a empresa Techno Pavimentação de Construção de Rodovias (EPP), vencedora do edital de licitação, foi assinada no dia 5 de abril e tem duração de um ano. O contrato prevê a realização de roçadas, tapa-buracos, fresagem, limpeza de bueiros e de placas de sinalização.



– O contrato tem vigência de 12 meses, mas não será suficiente para suprir toda a demanda até o final do ano. Por isso, estou buscando mais recursos, aproximadamente R$ 160 mil, junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura, para atender às rodovias danificadas pelas chuvas – disse Simone Schramm.



Obras continuam em dias de chuva



Em dois meses, já foram usadas cerca de 200 toneladas de asfalto na manutenção das estradas da região, sendo 84,9 toneladas nos trechos da Serra Dona Francisca (SC-418). Os serviços são realizados aos poucos nas rodovias A101A, A280A, SC-108, SC-415, SC-416 e SC-417.



A empresa responsável pela manutenção das rodovias fez duas medições de roçadas até o momento. A primeira contabilizou 60.350 metros quadrados de área na Serra Dona Francisca. Na segunda medição, foram 78.100 metros quadrados na Serra Dona Francisca e no Eixo Industrial. Também foi feita a limpeza de meio-fio em um trecho de 5.180 metros no Eixo Industrial.



O serviço é feito com auxílio de um trator e uma roçadeira hidráulica obtidos junto à Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca no início do ano. O investimento total foi de R$ 135 mil.



Conforme a ADR, apesar da chuva que atinge a região desde domingo à noite, nos momentos de estiagem, a manutenção continua. Foram feitas limpezas de canaletas do km 0 ao km 34 da SC-418, além da continuidade da operação tapa-buraco na rodovia e nas SCs 415 e A101A. Até sexta-feira, estão previstos ainda serviços de manutenção em Garuva, na Enseada, em São Francisco do Sul, e em São João do Itaperiú.