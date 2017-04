Voluntários participam de passeata em prol do menino Jonatas em Joinville 

Solidariedade 01/04/2017 | 15h53 Atualizada em

O sábado foi de muitas ações em Joinville para tentar arrecadar dinheiro e ajudar o menino Jonatas, de oito meses, diagnosticado em fevereiro com Atrofia Muscular Espinhal (AME). Os custos – convertido em reais, o pacote completo do medicamento custa cerca de R$ 3 milhões – são altos demais para a família, moradores do bairro Nova Brasília.



Para que os pais de Jonatas, Aline e Renato Openkoski, consigam arrecadar o montante, está se formando uma verdadeira corrente do bem na cidade. Uma das ações ocorreu no Centreventos Cau Hansen.



Cerca de 50 pessoas participaram de uma passeata, que seguiu até o Zoobotânico. O mesmo grupo realizou de manhã uma espécie de pedágio nos bairros Vila Nova, Iririú, e na avenida Beira-rio para venderem camisetas. Todo o dinheiro será depositado na conta dos pais do bebê.



Como ajudar:

Caixa Econômica Federal

Conta 390265

Agência 1637

Operação 013

CPF 131.457.269-51

Banco do Brasil

Conta 210616-7

Agência 2981-5

Variação 51

CPF: 131.457.269-1

Itaú

Conta Corrente 18746-2

Agência 8413

CPF: 131.457.269-1



Página do Go Found Me

Como ajudar: Doação em dinheiro