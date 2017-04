Vazamentos comprometem abastecimento de água em Joinville

Falta de água 03/04/2017 | 18h24 Atualizada em

Os moradores dos bairros Itinga e Rio Bonito, em Joinville, estão com o abastecimento de água comprometido nesta segunda-feira.



De acordo com a Companhia Águas de Joinville, o abastecimento no Itinga deve ser restabelecido ao longo da noite desta segunda-feira. No Rio Bonito, não há previsão de retorno do abastecimento.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



A Companhia informou que uma equipe foi encaminhada ao Itinga, na zona Sul para consertar um vazamento encontrado na rua Waldemiro José Borges.

No Rio Bonito, na zona Norte, houve rompimento de rede ainda não localizado. Uma equipe foi solicitada para localizar o vazamento. Os moradores do bairro podem solicitar caminhão-pipa pela central telefônica, pelo número 115.

A Águas de Joinville pede a compreensão de todos e reforça a necessidade de caixa-d¿água e consumo consciente. Mais informações podem ser obtidas pela central telefônica de atendimento, pelo número 115.