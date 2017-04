Semana da Língua Alemã inicia nesta segunda-feira em Joinville

Evento 03/04/2017 | 17h35 Atualizada em

Começa nesta segunda-feira, em Joinville, a 2ª Semana da Língua Alemã, promovida pela Univille, pelo Consulado Honorário da Alemanha e pelo Instituto Cultural Brasil Alemanha (ICBA).



O evento segue até o próximo sábado, 8 de abril. As atividades visam incentivar e promover a língua e a cultura alemãs e despertar o interesse pelos países em que o idioma é falado (também na Suíça, Bélgica, Áustria e Luxemburgo).



A programação prevê exposição elaborada pelo Laboratório de História Oral da Univille ('Histórias e Memórias sobre o uso da Língua Alemã em Joinville'), sessão de filme do diretor Wim Wenders (Projeto Salve o Cinema), palestra sobre a importância da construção da língua alemã moderna e sua influência por Lutero, com o professor do Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade Euler Westphal, e bate-papo com café: a história, o processo e a importância da panificação tradicional alemã em Joinville, na Panificadora da Vila.



O movimento é feito no mundo todo. Anualmente, instituições culturais, escolas e universidades são convidadas pelos Consulados Gerais a desenvolver ações que despertem o interesse de seus públicos pela língua alemã.



- A Semana da Língua Alemã é importante para a Univille porque estreita os laços com estes países, em especial com a Alemanha, com o qual mantém cinco acordos de cooperação internacional e diversas possibilidades de internacionalização - afirma Thais Cristina da Rocha, assessora internacional da Univille.



O quê: 2ª Semana da Língua Alemã

Quando: 3 a 8 de abril

Onde: em Joinville, no campus e Panificadora da Vila

Quanto: gratuito e aberto (para o bate-papo é necessária inscrição até 06/04)

Informações e inscrições: internacional@univille.br, 3461 9051



Programação



Segunda-feira, 3 de abril

19 horas – Abertura e sessão de cinema com o filme Pina, de Wim Wenders

Local: Anfiteatro da Biblioteca Universitária



Terça-feira, 4 de abril

19 horas – Abertura da exposição Histórias e Memórias sobre o uso da Língua Alemã em Joinville

Local: hall da Biblioteca Universitária da Univille



Quinta-feira, 6 de abril

19 horas - palestra A importância da construção da língua alemã moderna e sua influência por Lutero, com Euler Westphal, professor universitário, escritor, teólogo e pastor luterano brasileiro

Local: anfiteatro da Biblioteca Universitária da Univille



Sábado, 8 de abril

19 horas - Bate papo com café: a história, o processo e a importância da panificação tradicional alemã em Joinville

Local: Panificadora da Vila - rua Alexandre Döhler, 1405, Centro