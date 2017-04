Rejane Gambin: Joinvilenses viajam para curtir shows internacionais

Coluna social 03/04/2017 | 05h30 Atualizada em

Joinville até recebe de vez em quando um bom show, mas todos sabemos que a nossa cidade ainda não está na rota dos grandes artistas. Por isso, muitos joinvilenses pegam a estrada, volta e meia, em busca deste tipo de espetáculo. Foi o que aconteceu durante o último fim de semana. Elton John e James Taylor levaram muita gente para Curitiba. Já Justin Bieber fez muitas mães levarem os filhos para o Rio e São Paulo. É a música rompendo fronteiras.Fabiani Estevão e Dineo Silverio com as filhas Natalia e Beatriz na inauguração da Catavento Teens



Fabiani Estevão e Dineo Silverio com as filhas Natalia e Beatriz na inauguração da Catavento Teens Foto: Max Schwoelk / Divulgação

¿Catarina¿ na Globo

Olha só que bacana! A atriz Vera Holtz – a megera Magnólia da novela A Lei do Amor, da Rede Globo, que terminou no sábado –, desfilou em muitos capítulos com uma bolsa feita em Santa Catarina de uma designer joinvilense. O modelo, em couro de textura ¿crocodilo¿, foi criado por Laci Baruffi, hoje com fábrica em Ibirama. Chique, né?



Falcão e as proprietárias do Santa Mistura, Sandra e Ludmila Foto: Divulgação / Santa Mistura

Saboreando pratos de Joinville

Ele é um artista único, diferente e tem fãs espalhados por toda parte. Neste fim de semana, Falcão esteve em Joinville com seu stand-up musical. E de passagem por aqui, ele fez questão de prestigiar a boa comida que é feita no Santa Mistura. E o prato escolhido por ele foi peixe em leito de fettucini de legumes e camarões. De sobremesa, Falcão pediu sorvete de manjericão com crumble de amêndoas e calda de frutas vermelhas.



Jaison Roberto e Jackeline Niehues comemorando os cincoanos de Isabella com os personagens Ladybug e Cat Noir Foto: Max Schwoelk / Divulgação