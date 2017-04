Rejane Gambin: Emilin Schmitz em nova fase como youtuber 

Coluna social 03/04/2017 | 21h04 Atualizada em

Ela é jornalista, jequeana, apaixonada por aventuras e por muito tempo já esteve na nossa telinha falando de esportes. Lá se vão 13 anos de carreira e muito sucesso. Agora em nova fase, ela é youtuber e no seu canal mostra lugares bacanas deste mundão. Tudo gravado e editado por ela. E olha, vale a pena ver porque um programa é mais legal que o outro. Eu sou fã! Tem Paris, Miami, Nova York, Orlando e muito mais. Em abril, a loira parte para Vancouver onde vai mostrar como funciona um intercâmbio. Espia lá: EmilimSchmitz. O ¿Na Viagem da Emilim¿ também pode ser assistido no TravelBoxBrazil.



Fernanda Kuroski e Deivi Silva casaram no sábado. Na foto, o casal durante o pré-wedding Foto: Max Schwoelk / divulgação

Eleane e José Eli Francisco estão completando 53 anos de casamento. Parabéns ao casal! Foto: José Eli Francisco / divulgação

Sarah e Luiz são os responsáveis pela kombi da El Clandestino Foto: El Clandestino / divulgação

A Kombi da El Clandestino Galeria de Arte já partiu de Joinville e deve estacionar ainda nesta semana no Parque Ibirapuera, local da SP-Arte, onde será possível conhecer a nova proposta da galeria virtual e itinerante que vai mostrar as obras de artistas da nossa região. Na foto, a sócia-proprietária da El, Sarah Pinnow, com o artista Luiz Ferreira, responsável por fazer as intervenções nos bancos de papelão, uma das marcas registradas da galeria.



