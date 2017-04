Prefeitura de Joinville divulga novas vagas de emprego

Emprego 03/04/2017 | 10h32 Atualizada em





O Centro Público de Atendimento ao Trabalhador (Cepat), órgão da Prefeitura de Joinville, divulgou, nesta segunda-feira, as novas vagas de emprego.



Camareira de hotel, auxiliar de cozinha, padeiro, consultor de vendas estão entre as novas oportunidades para homens e mulheres que buscam colocação no mercado de trabalho.



A Experiência mínima exigida para as funções é de seis meses, com exceção da vaga de auxiliar administrativo exclusiva para pessoas com deficiência.



Confira lista de vagas: