Polícia analisa câmera de segurança para encontrar suspeitos de decapitação em Joinville

A Polícia Civil de Joinville analisa imagens da câmera de segurança do Posto de Saúde do bairro Vila Cubatão para auxiliar na identificação dos suspeitos pela decapitação ocorrida nesta quinta-feira. A cabeça de de Alan Rodrigues dos Santos foi encontrada em uma mochila que estava em frente ao muro do estabelecimento, na rua Nossa Senhora de Fátima, zona Norte da cidade.

Cabeça de jovem é encontrada em sacola na zona Norte de Joinville

"Nós sabemos que nessa vida de drogas só há dois caminhos: a morte ou a cadeia", diz o pai de jovem decapitado



Segundo o delegado Elieser José Bertinotti, responsável pelo caso, o vídeo que circulou nas redes sociais registrando o crime também será averiguado e deve contribuir com as investigações. O corpo de Alan foi localizado na noite de sexta-feira, na Estrada Geral do Itapocu, na saída da BR-101, em Araquari.



Para Elieser a situação é recente para afirmar que o crime tenha relação com organizações criminosas que atuam na cidade. O delegado ressalta que este caso não tem nenhuma relação com outra decapitação ocorrida em fevereiro do ano passado em Joinville.



— Pelo que estamos analisando nesta investigação, crime não nada a ver com do ano passado — afirmou.



O corpo de Alan foi sepultado neste domingo, no Cemitério Nossa Senhora de Fátima.