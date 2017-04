Loetz: "Tite, organiza minha vida!"

Economia 01/04/2017 | 06h01

"Não é nada comum um técnico de futebol no Brasil ser endeusado nos estádios de futebol. E muito menos no Facebook", diz jornalista

A frase surgiu nas redes sociais nesta semana, tão logo o Brasil venceu o Paraguai, na terça-feira, em jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. Não se trata de um simples jogo de futebol, nem de uma vitória qualquer. Trata-se de uma sucessão de vitórias. No campo de jogo — e fora dele. Oito vitórias seguidas credenciam o técnico em todos os países a demorados aplausos. Mais que isso, os resultados são consequência do arranjo obtido por Tite para o conjunto do time e, também, por valorizar cada um dos seus jogadores, extraindo deles o máximo que podem oferecer em campo. Os melhores executivos de grandes corporações, mundo afora, não fariam melhor.

*******

Não é nada comum um técnico de futebol no Brasil ser endeusado nos estádios de futebol. E muito menos no Facebook, esse espaço usado, majoritariamente, para tantos e tantos comentários infelizes, grosseiros, sem fundamento. O brado "Tite, organiza minha vida" exprime e sintetiza o pensamento da população, que procura por salvação, quer no plano financeiro, quer no emocional e nas relações com as pessoas. Independentemente do estrato social e econômico.



Sim, o povo pede ajuda. Incapaz de dar jeito em seu endividamento contínuo e crescente, distante de apreender a complexidade de decisões tomadas em Brasília em seu nome e desesperançado com as contingências diárias, o povo só sabe que as aflições jamais desaparecem.



*******

Os 13 milhões de desempregados — há meio ano eram 2 milhões — estão revoltados. Suas famílias, idem. Os trabalhadores empregados, angustiados, reclamam de baixos salários. Os empresários se manifestam contra aumento de impostos. Os políticos são odiados. Em conversas reservadas, por aqueles que têm interesses graúdos a defender junto ao poder público; abertamente, nas ruas, pela oposição.

*******

Num momento assim tão crítico para o País, de incertezas e dificuldades de se perceber o amanhã, a sociedade descobriu haver mais do que lama, corrupção, bandidagem e crimes de toda ordem. A sociedade brasileira descobriu um líder nato, dedicado ao que faz, para sempre fazer melhor. Tite é unanimemente respeitado e admirado. Ele transmite valores que inspiram. Estudo, trabalho, compromisso, comprometimento, seriedade, amizade, simplicidade e união. Tudo isso somado resulta no melhor exemplo de liderança que há no País. Especialmente porque faz e indica o que é certo fazer. Tite vivencia a ética e cobra isso de todos, com a ênfase de quem é capaz de argumentar sem a arrogância dos medíocres ou a tibieza dos incompetentes. O encaminhamento para equacionar problemas — independentemente de sua natureza ou de seu porte — só consegue ser bem sucedido, quando um conjunto de fatores e de pessoas a conspiram e agem com o propósito efetivo de dar-lhes a melhor solução. Nada acontece, em uma organização, sem a presença forte das suas lideranças. E nada acontece de positivo se os liderados não compreenderem o que cada um tem de realizar e, para que serve o trabalho de cada um. Sem organização inexiste sentido evolutivo.

*******

"Tite, organiza minha vida" é uma frase emblemática. Traduz várias coisas e esclarece muito sobre nós, brasileiros. Demonstra que queremos um pai a nos aconselhar para superarmos desafios. Revela, ainda, o despreparo de boa parte dos indivíduos para encontrar caminhos e soluções por conta própria. Significa, mais que tudo, a condição de dependência espiritual da sociedade. Por mais que a frase tenha, também, um ar divertido e bem-humorado, ela é clara demais para não a compreendermos. Procura-se um mestre para nos guiar. Importante levar isso a sério. "Tite, organiza minha vida".