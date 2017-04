Joinville registra três homicídios em menos de 24 horas 

Violência 01/04/2017 | 13h43 Atualizada em

Um jovem foi morto a tiros na noite de sexta-feira, em Joinville. O crime ocorreu por volta das 21 horas, no bairro Jardim Paraíso, zona Norte. Este é o terceiro homicídio registrado em menos de 24 horas na cidade.



O primeiro ocorreu na noite de quinta-feira, na avenida Júpiter, no mesmo bairro. O segundo foi o o caso do jovem decapitado. O terceiro assassinato ocorreu na rua Phoenix e a vítima foi identificada como Rafael Leandro da Silva Veruk, de 23 anos. Ele foi atingido por pelo menos oito tiros. O corpo foi encaminhado ao IML de Joinville. A polícia não tem informações sobre os suspeitos de cometer crime.