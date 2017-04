Corpo de jovem decapitado é encontrado em Araquari

Violência 01/04/2017 | 10h14 Atualizada em

O corpo de um homem foi encontrado na noite de sexta-feira, na Estrada Geral do Itapocu, na saída da BR-101, em Araquari. A polícia identificou que o tronco era do jovem Alan Santos, 24 anos. A cabeça dele estava dentro de uma mochila na rua Nossa Senhora de Fátima, na Vila Cubatão, e foi localizada por moradores na noite da última quinta-feira.

Por volta das 11 horas de sexta-feira, a PM de Joinville recebeu a informação de que moradores teriam visto o corpo às margens da estrada. Ao chegar no local, constataram que estava sem a cabeça.



Pelas características físicas, foi possível identificar que era o jovem decapitado. Além disso, estava usando uma calça azul e camisa listrada, mesmas roupas em que aparece em um vídeo que circula nas redes sociais, em que os suspeitos gravaram o crime. A polícia confirmou que o vídeo é do homicídio e vai usá-lo nas investigações para identificar os criminosos.



Uma das possibilidades é que o assassinato tenha ligação com facções criminosas. Mesmo assim, segundo o delegado Elieser José Bertinotti, responsável pelo caso, é uma situação muito recente para a polícia garantir o envolvimento.

A família de Alan já foi informada e o corpo foi levado ao IML de Joinville e deve ser liberado na tarde deste sábado.