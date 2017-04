Corpo de homem é encontrado dentro de vala na zona Oeste de Joinville

Segurança 03/04/2017 | 17h15 Atualizada em

O corpo de um homem foi encontrado por volta das 7h30 desta segunda-feira dentro de uma vala na Estrada Geral, no bairro Morro do Meio, zona Oeste de Joinville. Bruno Ramos de Oliveira, 26 anos, era morador do bairro Costa e Silva.



Segundo a Polícia Civil, a região onde o corpo foi encontrado por populares passa um córrego. Bruno estava dentro de uma vala, sem marcas aparentes que apontassem a causa da morte. De acordo com a Delegacia de Homicídios, apenas os laudos poderão comprovar como o rapaz morreu.



A Polícia Civil informou que nenhum morador viu algo que possa indicar o que aconteceu. A suspeita é de que o crime tenha ocorrido nesta segunda-feira.



Quem tiver informações ou quiser realizar alguma denúncia pode ligar para o Disque Denúncias (181) ou enviar mensagens para a página da Delegacia de Homicídios no Facebook. As informações serão mantidas em sigilo.