Vigilância Sanitária fiscaliza lotes de carnes à venda em Joinville

Operação Carne Fraca 29/03/2017 | 20h28

Fiscais da Vigilância Sanitária e do Procon começaram uma operação nesta quarta-feira para a retirada de quatro lotes de carne das gôndolas dos supermercados de Santa Catarina. A determinação veio por meio de uma portaria da Anvisa e atinge produtos de duas unidades da Peccin Agro Industrial, uma em Curitiba e outra em Jaraguá do Sul, uma unidade da Souza Ramos (fábrica de Colombo-PR) e uma unidade da Transmeat (frigorífico de Balsa Nova-PR).



As empresas são investigadas na Operação Carne Fraca, da Polícia Federal. Em Joinville, foi encontrado carne irregular em um supermercado de rede e, por isso, a empresa foi notificada para retirar os produtos de todas as unidades.



Segundo a coordenadora da vigilância em saúde do Serviço de Vigilância Sanitária e Ambiental de Joinville, Edilaine Pacheco Pasquali, a vistoria é apenas para fiscalização e orientação. Caso sejam encontrado produtos listados pela Anvisa nas prateleiras, os supermercados terão de retirá-los e guardá-los na câmara fria para que as empresas possam recolhê-los.



— Não há necessidade de inutilização porque é apenas uma suspensão preventiva, de interdição de venda do produto e do consumo em restaurantes — explica Edilaine, salientando que a interdição cautelar tem previsão de 90 dias.



A ação continuará nas próximas semanas. Após as análises, se não forem encontrados riscos, a Anvisa pode liberar os produtos para consumo novamente. A vistoria das carnes será inserida nos roteiros diários da Vigilância Sanitária. O Procon notifica os supermercados para que eles façam o ressarcimento dos clientes que compraram os produtos listados e ainda tenham a nota fiscal.

Confira as carnes listadas na portaria da Anvisa:

Peccin Agro Industrial, unidade de Curitiba (PR) (SIF 2155)

Peccin Agro Industrial, unidade de Jaraguá do Sul (SC) (SIF 825)

Souza Ramos, da fábrica em Colombo (PR) (SIF 4040)

Transmeat, do frigorífico em Balsa Nova (PR) (SIF 4644)



