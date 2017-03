Vazamento compromete abastecimento de água em três bairros de Joinville

Atenção 24/03/2017 | 17h45

Por conta de um vazamento encontrado na rua Euzébio de Queirós, os bairros América e Atiradores, na região Central de Joinville, e o bairro Glória, na zona Norte, têm o abastecimento de água comprometido nesta sexta-feira.



A Companhia Águas de Joinville informou que o conserto já foi finalizado, mas a equipe está realizando manobras para estabilizar o abastecimento. O fornecimento de água nos bairros atingidos deve ser restabelecido durante a noite desta sexta.



O abastecimento com caminhão-pipa está liberado para a região, priorizando unidades de saúde, unidades de ensino e demais clientes, nesta ordem.



A Companhia Águas de Joinville pede a compreensão de todos e reforça a necessidade de caixa-d’água e do consumo consciente. Mais informações podem ser obtidas pela central de atendimento, pelo telefone 115.