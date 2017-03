Unidade da Maternidade Darcy Vargas, em Joinville, vai atender em novo horário

Banco de Leite 31/03/2017 | 07h31

O Banco de Leite Humano (BLH) da Maternidade Darcy Vargas, em Joinville, atenderá ao público externo em novo horário a partir do dia 1º de abril. O atendimento não será mais de 24 horas. As pacientes de fora da unidade poderão agendar das 7h às 19h, todos os dias da semana.



Conforme dados da assessoria da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Joinville, em 2017 foram coletados aproximadamente 154 litros de leite, provenientes de 88 doadoras. Este total ajudou 95 bebês.



O banco da Darcy Vargas é responsável pelo processamento e armazenamento do leite para recém-nascidos de alto risco — bebês prematuros ou de gestantes com baixa lactação. Ele atende a mães de fora e de dentro da maternidade. A médica pediatra Maria Beatriz Reinert do Nascimento, responsável pelos atendimentos na unidade, explica que a alteração acontece devido a uma readequação no quadro de funcionários.



— É uma pena que não teremos mais o horário noturno, mas devido a uma readequação de escala e para melhor atender às mães, vamos concentrar o atendimento externo no horário diurno e com agendamento — afirmou.



Ainda de acordo com a médica, os atendimentos externos sempre serão agendados e os atendimentos internos das mães no período noturno ocorrerão nos leitos de internação.



— O nosso banco é referência estadual para o Ministério da Saúde e Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). Há poucos bancos no País que funcionam durante 24 horas — comentou.



Maria Beatriz ressalta que, além do atendimento de enfermagem para a coleta do leite, a unidade também atende a mães de primeira viagem que tenham dúvidas na hora da amamentação. Perguntas sobre a posição para amamentar, situações de peito empedrado, mastite e rachaduras estão entre as mais frequentes. Quando são identificados problemas mais graves, a paciente é encaminhada para consulta médica.

O novo horário pode afetar as mães que não têm disponibilidade de horário durante o dia, devido ao trabalho, por exemplo. Para estes casos, a maternidade fornece uma declaração de comparecimento para as mães entregarem aos empregadores.



— Nos casos em que a mãe trabalha, nós fornecemos uma justificativa. Também é preciso ressaltar que muitas empresas, as maiores, têm espaços de amamentação para as mães, como forma de humanizar este momento — completou.



O diretor da Maternidade Darcy Vargas, Fernando Pereira, explica que a unidade hospitalar tem liberdade para fazer readequações de horários.



— É uma autonomia de cada unidade hospitalar readequar a sua escala de qualquer setor para serviços essenciais de atendimentos às pacientes, como a UTI neonatal e o centro obstétrico — esclareceu.



Captação de doadoras ainda é desafio



Segundo dados da ADR, no ano passado foram coletados 1.621 litros de leite materno de 771 doadoras, o suficiente para 670 bebês. Em 2015, foram 1.351 litros coletados e 673 recém-nascidos amamentados por doadoras. O Brasil dispõe da maior rede de leite do mundo — são 215 locais de armazenamento e 146 postos de coleta. Apesar de os índices serem positivos, a captação de mais doadoras é um dos grandes desafios.



As mães em fase de aleitamento podem fazer doações na Maternidade Darcy Vargas, em Joinville. A coleta pode ser feita no Banco de Leite do hospital, onde há uma sala para receber as doadoras, e também existe um serviço de coleta em domicílio, uma vez por semana. As doações são fundamentais para ajudar os bebês prematuros nascidos na maternidade.



— O banco não tem leite em falta, mas quanto maior o número de doações, maior será a quantidade de leite a ser disponibilizado a quem precisa. A prioridade da amamentação com o leite doado é sempre para bebês prematuros e internados na UTI neonatal — salientou Maria Beatriz.



SAIBA MAIS



Para agendar:

Entrar em contato pelo telefone (47) ) 3461-5704, das 7h às 19h. Os atendimentos serão agendados para o período da manhã ou da tarde. A consulta é feita por ordem de chegada.



Para ser uma doadora:

Para quem deseja fazer a doação e que não esteja na Maternidade Darcy Vargas (MDV), é necessário entrar em contato pelo telefone (47) 3461-5704. A MDV fornece todas às orientações. A unidade também conta com um sistema de rota que busca o leite na residência com equipamentos adequados.



Você sabia?



A produção de leite depende do esvaziamento da mama. Portanto, quanto mais a mulher esvazia, mais leite ela será capaz de produzir. Todo leite descongelado não deve ser congelado novamente.

Fonte: Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Joinville e Maternidade