Udesc divulga calendário do Vestibular de Inverno

Ensino superior 30/03/2017 | 18h23

Os candidatos do Vestibular de Inverno 2017 da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) poderão se inscrever para cursos gratuitos de graduação a partir de segunda-feira, dia 3, pelo site www.vestibular.udesc.br. Conforme o calendário do Vestibular de Inverno, já divulgado pela instituição nesta semana, as inscrições para os cursos ficarão abertas até 4 de maio, enquanto as provas ocorrerão em 4 de junho. Quem for aprovado começará a estudar na Udesc a partir de agosto.



No dia 3 também será divulgado o edital do vestibular, com informações sobre as vagas e as provas. Já o programa das disciplinas e as obras literárias podem ser verificados no site desde fevereiro.



Isenção da taxa



Além das datas do vestibular, a universidade anunciou o resultado dos pedidos feitos por doadores de sangue para obter isenção da taxa de inscrição. Já a lista dos isentos pelo critério socioeconômico foi divulgada nesta quinta-feira. Quem obtiver esse benefício deverá efetivar sua participação no Vestibular de Inverno durante o período geral de inscrições, em abril.



Mais informações podem ser obtidas com a Coordenadoria de Vestibulares e Concursos (Covest) pelos telefones (48) 3664-8089, 8090, 8091 e 8092, das 13h às 19h, e pelo e-mail vestiba@udesc.br.