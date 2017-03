Trecho da rua Guarujá tem sentido invertido em Joinville

Zona Sul 24/03/2017 | 11h20 Atualizada em

Medida serve para melhorar a fluidez do trânsito na região do binário das ruas São Paulo/Santa Catarina

Medida serve para melhorar a fluidez do trânsito na região do binário das ruas São Paulo/Santa Catarina Foto: Cláudia Morriesen / Agencia RBS

Para melhorar a fluidez do trânsito na região do binário das ruas São Paulo/Santa Catarina, o Departamento de Trânsito de Joinville (Detrans) inverteu o sentido da rua Guarujá, no trecho entre as ruas São Paulo e Barra Velha.



A partir desta sexta-feira, o trânsito neste trecho Guarujá terá sentido único em direção à rua Barra Velha. A rua Barra Velha, por sua vez, tem agora sentido único em direção a rua Santa Catarina.



A ampliação do binário das ruas São Paulo e Santa Catarina começou a funcionar no final de semana passado e vem ajudando a desafogar o trânsito na região.



Leia mais notícias de Joinville e região