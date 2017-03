Trânsito flui com tranquilidade no primeiro dia útil das mudanças no binário da avenida Santa Catarina em Joinville

Zona Sul 20/03/2017 | 11h11

O primeiro dia útil após a mudança no, na zona Sul de, não registrou problemas durante a manhã. Entre as 7 e 8h30, horário de maior fluxo, não houve registro de filas nem confusão de motoristas que ainda desconheciam o novo trajeto.Segundo a Guarda Municipal, que atua na orientação dos motoristas, a transição foi encarada com tranquilidade pelos motoristas.— Alguns moradores até chegaram, ao sair de suas garagens, a virar o carro para o lado errado, mas logo perceberam a mudança e corrigiram o sentido — contou o agente Duarte, da Guarda Municipal.Três viaturas da Guarda Municipal estão fazendo rondas na região para monitorar o fluxo e garantir que a sinalização feita com cones e placas não seja retirada ou movida pelo movimento dos veículos. Além da ronda, as viaturas também param em pontos estratégicos nas áreas de confluência, na esquina das ruas São Paulo com Barra Velha, Barra Velha com Santa Catarina e avenida Santa Catarina com rua Augusto Schmitd.O binário da rua Santa Catarina com a rua São Paulo entrou em funcionamento neste sábado, em Joinville. O trecho da rua São Paulo passa a ser mão única também no trecho da rua Augusto Schmidt até a rua Barra Velha (sentido Norte). A rua Santa Catarina, por sua vez também passa a ser mão única da rua Barra Velha até a rua Augusto Schmidt (sentido Sul).A rua Barra Velha a partir de agora faz a ligação da rua São Paulo para a rua Santa Catarina e a rua Augusto Schmidt faz a ligação da rua Santa Catarina para a São Paulo.O trajeto de cinco ônibus também foi modificado. São eles: Sul/Centro, Sul/Campos, Norte/Sul, Santa Rosa de Lima e Circular Noturno Itinga. Confira o novo itinerário abaixo, após o mapa.Esta é mais uma etapa da implantação do binário da rua Santa Catarina com a rua São Paulo. O objetivo é melhorar a fluidez e segurança no trânsito.–Terminal Sul, Rua Santa Catarina, Rua Augusto Schmidt, Rua São Paulo, Rua Ministro Calógeras, Av. J.K., Rua Dr. João Colin, Av. Santos Dumont, Rua Prof. Thereza de Jesus M. Alves, Rua Alvino Wodtke e Campus. No retorno a chegada ao Terminal Sul será pela Rua Santa Catarina.– Terminal Sul, Rua Santa Catarina, Rua Augusto Schmidt, Rua São Paulo, Rua Ministro Calógeras, Av. J.K., Rua Dr. João Colin e Terminal Norte. No retorno a chegada ao Terminal Sul será pela Rua Santa Catarina.– Terminal Sul, Rua Santa Catarina, Rua Augusto Schmidt, Rua São Paulo, Rua Ministro Calógeras, Av. J.K., Rua 09 de Março, Terminal Central. Linha– Terminal Sul, Rua Santa Catarina, Rua Augusto Schmidt, Rua São Paulo, Rua Barra Velha, Rua Campo Erê, Rua Coronel Freitas, Rua Barra Velha, Rua Alfredo Wagner, Rua Santa Rosa de Lima, Rua São Bonifácio, Rua Pinheiro Preto, Rua São J. do Cerrito, Rua Aimorés, Rua Caruaras, Rua dos Tupiniquins, Rua Augusto Boettcher, Rua Santa Catarina, Rua Ary Barroso – Terminal Sul.– Terminal Central, Trav. Doutor Norberto Bachmann, Rua Jerônimo Coelho, Rua do Príncipe, Rua Jacob Richlin, Av. JK, Av. Getúlio Vargas, Av. Santa Catarina, Rua Augusto Schmidt, Rua Barra Velha, Rua Alfredo Wagner, Rua São Paulo, Rua Barra Velha, Rua Alfredo Wagner, Rua João de Oliveira Borges, Av. Paulo Schroeder, Rua Boehmerwald, Rua dos Agrônomos, Rua Universidade, Rua Adolfo da Veiga, Rua Ronco D’Água, Rua Waldomiro José Borges, Ponto Final do Itinga, Rua Waldomiro José Borges, Av. Santa Catarina, Rua Sorocaba, Rua Francisco Alves, Rua Copacabana, Rua Américo Vespúcio, Rua Das Missões, Rua Joana D’arc, Rua Minas Gerais, Rua Pitaguaras, Rua Reino Unido, Rua Lucídio Ferreira Neves, Rua Estrada Lagoinha esq. com Barbante, Rua Minas Gerais, Rua Bom Retiro, Rua Américo Vespúcio, Rua Copacabana.