Trabalhadores da Águas de Joinville protestam contra a companhia

Protesto 16/03/2017 | 10h49

Funcionários da Companhia Águas de Joinville se reuniram na manhã desta quinta-feira para protestar contra a empresa. Conforme os manifestantes, a companhia não estaria cumprindo alguns itens compreendidos no acordo coletivo da categoria. O ato aconteceu em frente à sede administrativa, na rua 15 de Novembro, área central de Joinville.



Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Serviços de Água e Esgotos Sanitários de Joinville (Sintraej), Edson da Silva, cerca 150 trabalhadores participaram do ato, que teve duração de uma hora. A principal reivindicação, conforme o sindicalista, é o descumprimento do acordo coletivo, que prevê o reajuste salarial por meio da meritocracia.



Porém, os colaboradores também colocaram em pauta outros itens previstos no acordo: o Programa de Participação nos Resultados (PPR), o pagamento de bolsas de estudos e o recesso de final de ano.



— Faz mais de dois anos que não existe evolução salarial dentro da companhia por mérito, esse reajuste é previsto no nosso acordo coletivo. Alguns funcionários estão trabalhando com o mesmo salário desde que entraram na companhia — afirmou.



Vestidos de preto, os trabalhadores seguravam faixas e cartazes pedindo a revisão salarial por parte da companhia. Ainda de acordo com o Edson, a manifestação também aconteceu nas Estações de Tratamento de Água (ETA) e na sede de atendimento aos clientes.



— Estamos em época de negociação do acordo coletivo. Mais do que nunca, precisamos que os colaboradores mantenham-se mobilizados — completa.



O que diz a Águas de Joinville



Em nota, a assessoria afirma que "a Companhia cumpre integralmente as cláusulas do acordo coletivo negociadas com o Sindicato dos Trabalhadores de Água e Esgoto de Joinville (Sintraej), Sindicato dos Engenheiros (SENGE) e Sindicato dos Técnicos Industriais (Sintec).



A evolução salarial dos colaboradores da Águas de Joinville acontece de duas formas. Na primeira, o funcionário recebe, a cada três anos, adicional por tempo de serviço de 3% de aumento real sobre o salário. Na segunda, existe uma evolução por mérito, onde o funcionário tem um aumento real de 5% sobre o salário a cada dois anos.



Para essa evolução, é destinada no orçamento uma verba de zero a 2% da folha salarial da Águas de Joinville. Por entender que essa evolução não era eficiente e diante do cenário econômico do País, a verba não foi prevista em orçamento. Uma nova forma de evolução salarial por mérito está sendo avaliada.



O recesso de fim de ano dos colaboradores da Companhia Águas de Joinville segue o calendário da Prefeitura de Joinville. Qualquer mudança será discutida durante as negociações coletivas. A diretoria da Companhia está sempre à disposição dos sindicatos para esclarecimentos".