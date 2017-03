Subprefeito de Pirabeiraba sofre acidente em Joinville e passa bem

Trânsito 01/03/2017 | 15h30

O ex-vereador e atual subprefeito do distrito de Pirabeiraba, Sidney Sabel, sofreu um acidente de trânsito na noite desta terça-feira em Joinville. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, o subprefeito passa bem e não teve ferimentos.



Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 20 horas. A PM informou que Sidney Sabel teria perdido o controle do veículo e caído numa valeta próximo à barragem de Pirabeiraba. Quando a guarnição da PM chegou, o subprefeito não estava mais no local. Quem atendeu a polícia foi o irmão dele, Ademir Sabel. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Sabel foi vereador em 2008 (1º suplente) e eleito para a Câmara de Vereadores de Joinville em 2012 como o mais votado em Santa Catarina. Foi secretário distrital de Pirabeiraba em 2009, 2010 e 2011 e Subprefeito de Pirabeiraba em 2013 e 2015.