Sindicato dos Mecânicos não recorre contra venda da Busscar

Economia 28/03/2017 | 13h58

A diretoria do Sindicato dos Mecânicos de Joinville e Região decidiu não entrar com recurso contra a venda da massa falida da Busscar Ônibus , realizada pela Justiça, em sentença proferida na terça-feira, 21 de março. A decisão foi construída avaliando pareceres de economistas, especialistas em vendas de massas falidas, do Dieese, os cenários econômicos, e especialmente a possibilidade de futuros novos empregos.O sindicato vai interceder em favor dos ex-trabalhadores da Busscar para que tenham preferência nas contratações.O sindicato já entrou com um agravo junto ao processo no Tribunal de Justiça de Santa Catarina para que a Justiça determine o pagamento de forma igualitária a todos os trabalhadores, tanto os da classe concursal quanto os da extra concursal.— É injusto que apenas um terço dos credores recebam algum valor enquanto os demais fiquem sem receber nada. Vamos lutar para que todos recebam alguma parte do todo que se formará com os recursos da venda diz a advogada do Sindicato, Luiza de Bastiani.