Sete denunciados na Operação Blackmail são interrogados no Fórum de Jonville

Sete denunciados do núcleo 1 da Operação Blackmail foram ouvidos nesta quarta-feira no Fórum de Joinville. A audiência começou às 9h, com o depoimento de uma testemunha remanescente de defesa que não compareceu à audiência de instrução no início de fevereiro.



Após o testemunho, o primeiro indiciado – o fiscal Julio Cesar da Silva, da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) – foi interrogado. Ele é o principal acusado, conforme denúncia do Ministério Público, de controlar um esquema de corrupção a partir do cargo que ocupava na Sema. O depoimento de Julio durou cerca de três horas.

Também foram interrogados a filha de Julio, Ana Carolina de Medeiros da Silva; a irmã dele, Elaine Cristina da Silva; o genro, Mauricio de Lima Lopes; o ex-vereador Juarez Nicácio Pereira; o arquiteto Adelson Macelay; e o funcionário da Sema Alessandro José Maia.

Segundo a assessoria da 2ª Vara Criminal, as sentenças devem sair nos próximos dias. O juiz Gustavo Aracheski estipulou três dias de prazo para que as partes formulem pedidos de diligências para suprimir eventuais dúvidas que tenham surgido durante o processo. Caso esses pedidos não aconteçam, o MP terá cinco dias – e a defesa mais cinco – para fazer as alegações finais. Após esse prazo, a sentença é dada pelo juiz.