Servidores ocupam ruas de Joinville contra reformas do governo federal

Na manhã desta sexta-feira, um grupo de servidores municipais de Joinville e Itapoá foram novamente às ruas para protestar contra as reformas propostas pelo governo de Michel Temer.

Juntaram-se à paralisação, líderes sindicais de Joinville, movimentos sociais e estudantis. A luta é contra as reformas da previdência e trabalhista e a aprovação do projeto da terceirização.



O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Joinville e Região (Sinsej), Ulrich Beathalter, abriu o ato na Praça da Bandeira fazendo um relato sobre as reformas e a terceirização, que já foi aprovada pelos deputados federais. Para o Sinsej, trata-se de uma "terceirização sem limites, pois" p

Sobre a reforma trabalhista, o sindicato afirma que ela "destruirá o que ainda resta de regras em favor dos trabalhadores". Para o Sinsej, a reforma da previdência "coloca um fim à aposentadoria dos trabalhadores.

Manifestantes se concentraram na Praça da Bandeira, no Centro de Joinville Foto: Aline Seitenfus / Sinsej

- Dizer que é uma mudança, é bondade. Destrói a nossa aposentadoria. O projeto de Temer parte do princípio de que antes dos 65 anos ninguém se aposenta neste país. Já se imaginou trabalhando até essa idade? - perguntou Ulrich.



Seguiram-se diversas falas contra as propostas do governo federal. Dirigentes também falaram da construção da greve geral no País. Em seguida, aos gritos de "Fora Temer e o Congresso Nacional", foi realizada uma passeata pelo centro de Joinville, até em frente à Prefeitura.