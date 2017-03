Saque do FGTS para afetados na cheia de janeiro começa esta quarta em Joinville

Ajuda após as chuvas 27/03/2017 | 16h25 Atualizada em

O saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os atingidos pelas cheias do dia 30 de janeiro, em Joinville, começa a partir desta quarta-feira. Moradores de 18 bairros do município poderão solicitar os valores, respeitando a listagem das ruas abrangidas na mancha de inundação e o calendário de nascimento. Este saque refere-se exclusivamente à enxurrada que aconteceu na cidade no dia 30 de janeiro.Cerca 40 mil joinvilenses que foram diretamente afetados pelas cheias terão acesso ao saque do FGTS.

Estima-se que a situação mais grave registrada no final de janeiro tenha sido no Fátima, zona Sul da cidade. Aproximadamente 65% do número total de residências afetadas no município pertencem ao bairro. O secretário Cesar Roberto Nedochetko, da Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública, explica que situação do dia 30 de janeiro serviu como subsídio para decretar a situação de emergência no município.

- O decreto foi protocolado junto ao governo Estadual e Federal para que a população atingida na mancha de inundação possa ter acesso ao benefício. Esta mancha é calculada, entre outros fatores, por meio da média histórica de cheias no local – explicou.

Somente será permitido o saque ao trabalhador que teve o endereço listado no relatório elaborado pela Defesa Civil. A principal orientação ao cidadão é verificar primeiramente a listagem de ruas e residências afetadas pelas cheias no final de janeiro. Após constatar que o endereço consta na lista, é preciso verificar se existe saldo na conta do FGTS para saque. Após essa aferição, o solicitante deve comparecer ao Expocentro Edmundo Doubrawa, das 9 às 15 horas, com a documentação necessária em mãos para fazer o cadastro.O relatório completo da Defesa Civil pode ser acessado pela internet no site da Prefeitura de Joinville, também estará exposto no Expocentro e nas subprefeituras dos bairros. Somente o titular da conta poderá solicitar o saque. Ele deve comprovar a residência através de faturas originais entregues pelos Correios, como água ou luz, por exemplo. A conta deve ser de até 120 dias anteriores ao comparecimento, contando a data de emissão.

A Caixa Econômica Federal (CEF) elaborou um cronograma (veja quadro) para organizar os atendimentos. Para o superintendente Regional da CEF em Joinville, Jacemar Bittencourt de Souza, este calendário é elaborado conforme a data de nascimento do trabalhador e deve ser seguido na hora de fazer o cadastro. Como são muitas pessoas que irão receber o benefício, serve para otimizar o atendimento.- Também queremos pedir calma à população. É muito importante respeitar o cronograma. Não é necessário comparecer todos os trabalhadores de uma só vez e no mesmo horário. Temos uma equipe grande de atendimento para dar conta do contingente – afirmou.

O atendimento será feito por 40 pessoas que se dividirão em dois turnos durante o horário de cadastramento. O trabalho será feito em parceria com o 62º Batalhão de Infantaria de Joinville, a Caixa Econômica Federal, a Defesa Civil e a Prefeitura de Joinville. Jacemar ressalta que será feita uma triagem no local para confirmar se cidadão tem direito a retirar a quantia. Valores devem movimentar a economia. De acordo com o prefeito Udo Döhler, a liberação de saques do FGTS devem somar, aproximadamente, R$ 100 milhões para Joinville. Os valores repassados chegam para prestar assistência e amenizar a situação das famílias atingidas pela enxurrada de janeiro.

O superintendente da CEF também observa que o recurso financeiro, além de ajudar a restabelecer as condições dos moradores, deve mexer com a economia local, já que muitas pessoas irão gastar o dinheiro com reformas e compras de novos equipamentos nas lojas da cidade.

- Acredito que neste período irá movimentar a economia da cidade, seja na compra de materiais de construção ou reforma das residências, ou até na troca de eletrodomésticos que foram danificados – completou Jacemar.

Pagamentos em um mês

Após realizar o cadastramento e confirmar que está hábil para sacar os valores, o contribuinte deverá receber o montante em até um mês. O trabalhador receberá no dia do atendimento um protocolo onde consta o dia e horário onde poderá efetuar o saque. Caso prefira, também poderá fornecer um telefone de celular para ser informado da data da liberação através de uma mensagem de texto.

O pagamento será feito através dos canais da Caixa em sete agências disponibilizadas para os saques. Vale ressaltar que os bancos da CEF somente fazem a retirada do valor do FGTS, o cadastro só poderá ser feito no Expocentro Edmundo Doubrawa. O atendimento no local vai até o dia 8 de maio.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Quem tem direito a receber- Moradores dos locais atingidos e que a residência foi afetada pelas chuvas, conforme mapa de inundação. O valor máximo a ser sacado será de R$ 6.220, por conta vinculada do FGTS. É necessário ter o saldo para efetuar o saque. O trabalhador não pode ter feito a retirada do fundo, por situação de emergência ou estado de calamidade pública, em período inferior a um ano. A lista com os endereços afetados pelas cheias pode ser acessada em www.joinville.sc.gov.br

Documentação necessária

- Documento de identificação pessoal (também serão aceitos carteira de habilitação, passaporte e novo modelo da Carteira de Trabalho);

- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS - páginas de identificação, contratos de trabalho e anotações gerais) ou CNIS (a ser retirada no INSS) ou CAGED (a ser retirada no Ministério do Trabalho);

- Comprovante recente de residência em nome do trabalhador, cônjuge ou pais (conta de luz, água, telefone, gás, extratos bancários, carnês de pagamentos recebidos pelos Correios) emitido no período de 5/10/2016 a 1/2/2017 (data emissão ou leitura);

- Certidão de casamento ou escritura pública de união estável, caso o comprovante seja no nome do cônjuge;

- Cartão cidadão (opcional);- Cartão ou número da conta da Caixa, para facilitar o crédito, caso possua;



Cronograma de atendimento*

- 29 e 30 de março – nascidos em janeiro

- 03 e 04 de abril – nascidos em fevereiro

- 5 e 6 de abril – nascidos em março

- 7 e 10 de abril – nascidos em abril

- 11 e 12 de abril – nascidos em maio

- 13 e 17 de abril – nascidos em junho

- 18 e 19 de abril – nascidos em julho

- 20 e 24 de abril – nascidos em agosto

- 25 e 26 de abril – nascidos em setembro

- 27 de abril e 2 de maio – nascidos em outubro

- 3 e 4 de maio – nascidos em novembro

- 5 e 8 de maio – nascidos em dezembro*



Não haverá atendimento nos dias 31 de março e 28 de abril, devido a eventos anteriormente programados no Expocentro. Local de atendimentoExpocentro Edmundo Doubrawa (ao lado do Centreventos Cau Hansen)

Endereço: Avenida José Vieira (Beira-Rio), 315, AméricaPeríodo: de 29 de março à 8 de maio

Horário de atendimento: 9h às 15h, nas datas de atendimento, exceto dia 3 e 10 de abril onde o horário será das 12h às 17h.

Como receber o dinheiro

- Se se enquadrar nas regras, o trabalhador irá receber um protocolo com dia e horário em que poderá sacar o dinheiro. Se preferir, pode receber o aviso da data através de mensagem de texto no celular.

Onde sacar o dinheiro

- para valores inferiores a R$ 1.500, no Autoatendimento da Caixa, com número do PIS e senha;- para valores inferiores a R$ 3.000, no Autoatendimento da Caixa, no Caixa Aqui e em lotéricas, através do Cartão Cidadão e senha;

- para valores acima de R$ 3.000, somente nas Agências da Caixa Econômica Federal.