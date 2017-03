Saavedra: Receita líquida da Prefeitura cresceu 5,7% no início do ano

Portal 31/03/2017 | 06h31

A receita líquida da Prefeitura de Joinville, sem inclusão da rentabilidade do Ipreville, cresceu 5,7% neste início do ano, no primeiro balanço do ano e referente a janeiro e fevereiro. Não é muita coisa, mas ficou acima da inflação, de 4,69% (INPC) nos últimos 12 meses. A publicação foi feita na quinta-feira.



Receita líquida é praticamente o que efetivamente o Executivo tem para gastar. Foram R$ 303 milhões no bimestre, sem a receita do Ipreville. É só nestes dois meses que a principal receita da Prefeitura é o IPTU, com ingresso de R$ 89 milhões por causa das cotas únicas. Nos demais bimestres, o ICMS tem a maior fatia.

Novo EIV

A construção de galpão para locação com 18 mil metros quadrados e três espaços é o mais novo estudo de vizinhança protocolado na Secretaria de Planejamento Urbano de Joinville. O empreendimento pretendido por imobiliária da cidade fica na avenida Rolf Wiest, perto do Garten Shopping.



Alerta

Em projeto, Fernando Krelling está sugerindo que os pais sejam comunicados em caso de ausência dos filhos na escola, em Joinville.

Novo modelo

Sem conseguir licitar rodoviárias de pequenas cidades por falta de interessados, o governo gaúcho está lançando o modelo das agências rodoviárias, com donos de outros negócios (farmácias, lotéricas, comércios etc.) liberados a se habilitar à venda de passagens. Já o ponto de embarque e desembarque dos ônibus, conta a Zero Hora, é determinado pela Prefeitura local.



Sem reforma...

Em Joinville, a rodoviária é administrada pela Prefeitura e o prédio pertence ao Ipreville. A possibilidade de concessão à iniciativa privada já foi examinada, mas foi constatado que o terminal só seria atrativo para o mercado em caso de ampla reforma. Como o município não tem recursos nem o Ipreville poderia fazer tal investimento (o negócio do instituto é outro, é previdência), a concessão não evoluiu.



De saída, de vez

O colecionador Valter Bustos encontrou depósito e começou nesta semana a retirar seu acervo do Museu da Bicicleta, formado por quadros, peças e bicicletas. O fim da parceria com a Prefeitura acabou porque Bustos não será mais o coordenador do museu. Só permanecem 65 bicicletas do acervo municipal no museu, a ser reaberto até maio. O novo coordenador do museu ainda não foi nomeado.



E o asfalto?

Além dos reparos na rede de esgoto, providenciados pela Águas de Joinville, os moradores da Otto Boehm cobram maior velocidade na repavimentação da rua, sobre a galeria de concreto para a drenagem do rio Mathias. É que o trecho entre a Fernando de Noronha e a Aquidaban já ganharam a galeria e nada do asfalto na via. A galeria continua em direção à Eusébio de Queiroz.



Esperança

O presidente do PP de Joinville, Rodrigo Thomazi, ainda acredita em consenso na escolha do futuro diretório do partido, na terça. “Podemos formar um grupo forte com uma chapa só”, diz o ex-vereador, sem interesse em permanecer no comando do partido. Há um grupo divergente no PP querendo formar outra chapa.

No PSB

Há um grupo dentro do PSB tão insatisfeito com o presidente Patrício Destro que já pensa até em outro nome para o comando do partido em Joinville. Talvez o movimento seja mais para chamar a atenção do deputado estadual para que volte a reunir lideranças do PSB, algo que não acontece há tempos.

Para São Paulo

Depois da busca de informações sobre a digitalização interna da Prefeitura de Joinville, com a eliminação do papel, uma equipe da Prefeitura de São Paulo está atrás de dados sobre a expansão no número de vagas na educação infantil. Em quatro anos, a oferta de vagas praticamente dobrou neste nível de ensino.



Sem cobrar

Além da entrega de onze centros de educação infantil e a compra de mais vagas na rede privada, o maior número de matrículas é creditado também ao fim da cobrança parcial nas matrículas contratadas pela Prefeitura na rede particular. Muitos pais deixavam de matricular seus filhos porque não tinham como pagar nem a metade da mensalidade, segundo relata Udo Döhler. Hoje, não precisam pagar.

Pedidos à PM

A lista de pedidos levada pelo deputado Patrício Destro e os vereadores Lioilson Correa e Natanael Jordão ao comando da PM ontem em Florianópolis, estão investimentos de R$ 310 mil. Duas bases móveis para a zona Sul, cuja adaptação de duas vans está orçada em R$ 80 mil, estão entre as solicitações. Também foram solicitadas mais duas viaturas.

Mais efetivo

Pelo que ouviu na Capital, o vereador Lioilson acredita que o efetivo da região de Joinville vai ganhar mais 100 policiais, incluindo os batalhões de São Bento, Jaraguá e São Francisco. O treinamento começa em maio. A PM ainda não se manifestou sobre a distribuição dos novos PMs em contratação.