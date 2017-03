Saavedra: Projeto da Prefeitura de Joinville quer regulamentar transporte executivo

Portal 22/03/2017 | 06h31

O projeto da Prefeitura de Joinville de regulamentação do transporte executivo chegou à Câmara de Vereadores na última terça-feira com possibilidades de nova polêmica com os taxistas – a categoria alega que não foi ouvida.



O transporte será feito entre empresas jurídicas, com uso de veículos de sete lugares. Todos os carros deverão ter quatro portas, ar-condicionado, potência mínima de 96 cv e pintura metálica ou preta.



Até limusine



Também estão permitidas as limusines. As empresas prestadoras do serviço precisam se cadastrar na Seinfra, recolher ISS e pagar taxa anual de uma UPM (hoje em R$ 270,21). Os passageiros não podem ser recolhidos em vias públicas. Há uma série de penalidades previstas em caso de descumprimento. Agora, a análise cabe aos vereadores. O projeto de multas mais pesadas para o transporte clandestino,aprovado em dezembro, foi apoiado pelos taxistas.