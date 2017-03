Saavedra: Militares vão ajudar na triagem do saque do FGTS para vítimas das cheias

Portal 28/03/2017 | 06h31

Além de servidores municipais, militares do Exército vão ajudar na triagem dos atingidos pelos alagamentos do dia 30 de janeiro – foi quando ocorreram os impactos mais graves das chuvas em 2017 em Joinville. A triagem servirá para habilitar ao saque do FGTS. A mancha de inundação definida atinge 18 bairros, principalmente da zona Sul. A listagem divulgada na manhã pela Prefeitura com a lista de bairros e ruas foi atualizada no final da tarde, com mais informações sobre os imóveis atingidos.



Entenda como será a triagem e se você tem direito ao saque do FGTS



Na manhã de ontem, já tinha gente no Expocentro Edmundo Doubrawa, ao lado do Centreventos, atrás de informação sobre a liberação do FGTS para os atingidos pelos alagamentos de 30 de janeiro em Joinville. A triagem começa nesta quarta e quinta, para nascidos em janeiro.





Reclamação

Após os elogios à Caixa, a “parceira de Joinville”, Udo Döhler se queixou da falta de ajuda dos governos estadual e federal para recuperação dos estragos das chuvas de janeiro e fevereiro. O Estado já adiantou de saída que não tinha dinheiro e não cogitou repasse algum. Ao governo federal, o pedido foi de R$ 20 milhões. Talvez venham R$ 300 mil.



Homenagem



A inauguração da escola estadual Luiz Henrique da Silveira, prevista para abril, vai se transformar em grande evento de homenagem ao ex-governador e ex-prefeito. O governador Colombo vai comparecer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, ainda tenta a vinda do presidente Michel Temer. Já Mauro Mariani tenta trazer o embaixador russo no Brasil, Sergey Akopov.

Para 1,2 mil

A escola no Parque Guarani terá foco no ensino médio, com atendimento também do ensino fundamental, em pelo menos uma série inicialmente. Com capacidade para 1,2 mil alunos, a nova estrutura vai desafogar a lotação de escolas vizinhas. A outra escola em construção pelo Estado em Joinville fica no Vila Nova.

E o rotativo?

No encontro de ontem da executiva do PMDB de Joinville, o vice-presidente Alexandre Brandão pediu aos veredores do partido mais cobrança pela volta do estacionamento rotativo, desativado desde 2013 e promessa de campanha de Udo na disputa de 2016. “Imaginem um shopping sem estacionamento. O mesmo acontece com o comércio de rua”, diz Brandão, também lojista.

Os prejuízos

Brandão contou quase 30 lojas para alugar em quatro ruas do Centro, onde antes havia a Zona Azul. O empresário aponta a crise como principal motivo dos espaços vazios, mas cita a falta do rotativo como prejuízo para os comerciantes. Para a licitação ser realizada, o edital precisa ser analisado pelo Tribunal de Contas. Até o início de março, o TCE ainda não tinha recebido o documento.

Agora vai?

Se o anúncio de Darci de Matos se confirmar, em abril deve ir a votação na Assembleia o projeto do governo do Estado de pedido de autorização para leiloar o prédio da antiga Gered, na Felipe Schmidt. A proposta está em tramitação desde 2015 e o imóvel não tem utilização desde 2011.

Babitonga

Vai até 17 de abril o prazo para inscrição das entidades interessadas em participar do Grupo Pró-Babitonga (GPB). A proposta de criação do grupo vem sendo montada pelo Grupo Estratégico de Mobilização, o GEM, desde 2015, na qual estão presentes mais de 50 instituições, desde associações ambientalisas até prefeituras, passando por entidades empresariais. Mais sobre o GPB em https://goo.gl/IFTJRp.

Rede de gás

A SCGás alega já ter remetido à Prefeitura de Joinville e à empresa projetista da obra todas as “recomendações” do novo acesso do Kartódromo, na Santos Dumont. As informações apontam o que deve ser feito para a manutenção da rede de gás. Assim, não haveria necessidade de a companhia autorizar a obra, bastaria atender às recomendações.

O que falta

A obra de acesso ao Kartódromo está parada praticamente desde o início do ano. Como só uma pista está sendo usada, foi criado um gargalo no trânsito da Santos Dumont, avenida em duplicação pelo governo do Estado. A alegação para a demora era a necessidade de aval da SCGás. Pelo jeito, não precisa.

Ainda o atraso

A demora da Secretaria de Meio Ambiente de Joinville em analisar consultas de viabilidade e conceder alvarás e licenças continua provocando queixas na cidade, principalmente dos contabilistas. Pedidos de aberturas de empresas estariam demorando mais de dois meses em determinados casos.

2º semestre

A Secretaria de Meio Ambiente admite atrasos neste início de 2017. Nas primeiras semanas do ano, a dificuldade era de pessoal devido à demora na nomeação de funcionários comissionados. Agora, seria a LOT, por causa das dúvidas provocadas pela nova lei. A partir do segundo semestre, a situação deverá se normalizar, segundo a pasta.

Quase unânime

A nova proposta de mexida na LOT começou a ser analisada pela Câmara de Joinville com assinatura de 16 dos 19 vereadores. Trata-se de transformar em faixa viária, com maiores possibilidades de ocupação, a quadra da Marechal Deodoro entre a Conselheiro Arp e a Blumenau. Os moradores procuraram os vereadores para pedir a alteração.

Proteção

No debate de ontem na Câmara de Joinville sobre a criação de patrulhas Maria da Penha, o comandante do 8º BPM, Joffrey dos Santos, apontou como ideal a formação de uma rede de proteção à mulher, com equipes formadas não só por guardas municipais, mas também com PMs e assistentes sociais.

Uma só

A Secretaria de Proteção Civil se mostrou a favor do projeto, mas lembrou da necessidade de participação de PMs e outros policiais devido à limitação de efetivo da Guarda Municipal, com 39 homens e uma mulher. A PM também defendeu a proposta, mas lembrou das demandas do efetivo.

Medidas

O projeto de Cláudio Aragão continua em tramitação no Legislativo. Nos últimos três anos, Joinville registrou uma média de sete casos diários de agressões contra mulheres, com boletins na Polícia Civil. Hoje, são 64 mulheres com medidas judiciais de proteção em Joinville. Seria esse grupo a ser acompanhado pelas patrulhas Maria da Penha.

Foco

Rodrigo Fachini (PMDB) diz por aí estar focado na preparação para a disputa pela Assembleia Legislativa e não em trampolim automático para a disputa pela Prefeitura de Joinville. O vereador em segundo mandato e aliado de Mauro Mariani até pode vir a disputar o cargo no Executivo mais adiante, mas não seria a meta atual. Em 2018, se efetivar a candidatura, Fachini tentará a vaga de deputado estadual pela primeira vez.

Oito prefeitos

O deputado Marco Tebaldi levou uma comitiva de prefeitos de oito cidades (Araquari, Balneário Piçarras, Caçador, Ituporanga, Luís Alves, Porto União, Navegantes e Rio do Sul) para encontro com o ministro das Cidades, Bruno Araújo, em Brasília. O pessoal estava atrás de recursos do governo federal.

Oito prefeitos

O deputado Marco Tebaldi levou uma comitiva de prefeitos de oito cidades (Araquari, Balneário Piçarras, Caçador, Ituporanga, Luís Alves, Porto União, Navegantes e Rio do Sul) para encontro com o ministro das Cidades, Bruno Araújo, em Brasília. O pessoal estava atrás de recursos do governo federal.