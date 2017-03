Saavedra: Liberação de empréstimo a Joinville está mais perto, mas ainda não há data

Portal 24/03/2017 | 06h31

Na nova peregrinação em Brasília atrás da liberação dos US$ 70 milhões — já foi pauta de dois encontros com Michel Temer, uma na condição de vice e na outra já como presidente — Udo Döhler ouviu ontem na Secretaria Nacional de Tesouro Nacional (STN) sobre o interesse na autorização, mas há data ainda para o aval final. O dinheiro será usado na drenagem do rio Itaum-açu e na instalação do Parque Piraí. O BID assinou o financiamento no final de 2014 e no ano seguinte a STN deu o sinal verde, isto é, atestou a capacidade de pagamento pela Prefeitura de Joinville. Só que ainda não saiu a autorização para a liberação.



O governo federal está segurando empréstimos internacionais por causa da crise econômica. Agora em março, o pedido de financiamento de Joinville foi reapresentado e está em análise, com aprovação logo, segundo a Prefeitura.



O último financiamento internacional conquistado por Joinville é de 2008, também pelo BID, com liberação de US$ 32,6 milhões, usados em programas de saneamento, como a drenagem do rio Morro Alto (rua Timbó) e esgoto do Vila Nova.



Ainda distante



O custo da limpeza e desassoreamento do rio Águas Vermelhas está estimado em R$ 23,4 milhões, conforme estudo contratado pelo Secretaria de Infraestrutura de Joinville e apresentado ao Ministério Público. Não há recursos para o serviço, nem a Fatma liberou o licenciamento ainda.



Ação do MP



Em 2013 e 2014, um trecho do rio da região Oeste passou por dragagem, limitada porque um volume maior implicaria licenciamento mais complexo. Devido ao atraso na nova limpeza, o MP entrou com a ação contra a Prefeitura cobrando ao desassoreamento.



Pedidos na saúde



Sempre acompanhado por Mauro Mariani (organizador das agendas de ontem em Brasília) e, em parte dos compromissos, por Dário Berger, Udo Döhler conversou com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, sobre a possibilidade de o Hospital São José receber mais recursos federais e a liberação de R$ 9 milhões para centro de reabilitação. Os pedidos estão em análise.



Menos



O corte no orçamento do governo federal vai reduzir ainda mais o repasse da Defesa Civil para Joinville. Inicialmente, havia sido anunciada a liberação de R$ 2 milhões dos R$ 19,8 milhões solicitados para recuperar os prejuízos causados pelos alagamentos de janeiro e fevereiro. Nem isso vem mais.



Sem decisão



Na reunião de ontem ao secretário nacional de Defesa Civil, Renato Ramlow, Udo Döhler foi informado sobre a redução. Nem R$ 1 milhão deverá ser liberado, com a quantia exata a ser definida após estudo de grupo de trabalho. Sobre a liberação do FGTS para os atingidos pelas cheias, a triagem começa na semana que vem.



Curiosidade



Governista, Richard Harrison (PMDB) anda curioso sobre determinadas ações da Prefeitura. Por meio de pedido de informações, o vereador quer detalhes sobre cronograma de pavimentação, destino das multas de trânsito (inclusive quanto custa o sistema), o que é feito das imagens de câmeras instaladas em escolas, quais são as áreas de risco da cidade e por aí vai.



Zona Sul



Prevista desde 2013, inclusive com doação de terreno ao governo do Estado ao lado da Escola Marli Maria de Souza, a base da PM no Paranaguamirim ainda não tem data para ser construída. No bairro, a PM usa a antiga secretaria regional como ponto de apoio no bairro da zona Sul de Joinville.



R$ 1 milhão



No primeiro ano com todos os radares em operação, o Detrans já arrecadou R$ 4,2 milhões em multas de trânsito neste início de 2017. No ano passado, quando nem todos os equipamentos estavam instalados, o departamento de trânsito arrecadou R$ 3,2 milhões. No intervalo, também teve o reajuste nacional nos valores das multas de trânsito.



Tuberculose



Pelo divulgado ontem pela Prefeitura de Joinville, 131 pessoas estão se tratando de tuberculose no programa municipal de controle.



Emergência



Tomada de buracos nas últimas semanas, a rodovia estadual de acesso ao Distrito Industrial de Joinville pela BR-101 e por onde cruza uma expressiva fatia da produção industrial da cidade recebeu reparos de emergência ontem, com uso de seis toneladas de asfalto. O edital para duplicar a via deve ser lançado em abril.



Emendas parlamentares



Pelo levantamento da Secretaria de Saúde de Joinville, Mauro Mariani e Dário Berger são os parlamentares catarinenses com apresentação de emendas para a saúde do município, com previsão de liberação até o final do ano ou no início de 2018. O cadastro das emendas individuais de senadores e deputados federais pode ser feito até o dia 29, ou seja, mais deputados e senadores podem reservar recursos.



Quanto virá e quanto veio



Mauro prevê uma emenda de R$ 1,5 milhão e outra de R$ 773 mil. Berger cadastrou R$ 1,5 milhão. No ano passado, Marco Tebaldi conseguiu a liberação de R$ 2 milhões para saúde de Joinville e Paulo Bauer, outro R$ 1 milhão. Mariani teve emenda de R$ 800 mil e Geovania de Sá, mais R$ 360 mil.



Fatia da Prefeitura



O balanço da Águas de Joinville mostra uma receita da R$ 21,8 milhões da Prefeitura com a companhia no ano passado. É a remuneração (juros sobre capital próprio) paga pela empresa ao seu principal acionista. No ano anterior, a companhia havia pago R$ 19,5 milhões à Prefeitura.



Como sempre



Antes, Udo Döhler achava que a companhia tinha que ficar com uma parte dessa remuneração, mas depois mudou de ideia e o repasse se manteve integral, exatamente como em governos anteriores. A companhia teve R$ 197 milhões em faturamento no ano passado com a venda de água e o tratamento de esgoto. O lucro ficou em R$ 25,8 milhões.



Novo partido



Já tem gente se movimentando em Joinville para liderar o Partido Republicano Cristão, o PRC, em processo de criação no País. A agremiação tem apoio da Assembleia de Deus — em Joinville, é a igreja evangélica com o maior número de fiéis.



Só uma patrola



Também jornalista, o vereador Adilson Girardi (SD) apontou no jornal "Notícias da Vila" a estrutura "bastante deficiente" da Subprefeitura Oeste, com apenas uma patrola para cuidar de 180 ruas. Ainda neste mês, a Prefeitura deverá conseguir mais uma máquina. Um detalhe: o subprefeito, João Tadeu Moreira, é indicação de Girardi.



Lei Cardozinho



Ainda em abril, o Tribunal de Justiça deve julgar a ação do Ministério Público contra a lei de Joinville que permite a regularização de imóveis construídos em desacordo com a lei – os donos devem fazer uma pagamento à Prefeitura.



Mobilização



Os funcionários da Águas de Joinville confirmaram a assembleia para a próxima quinta, quando será decidido qual a mobilização para cobrar o cumprimento do plano de cargos e salários. Um grupo já esteve na Câmara de Vereadores se queixando.



Reciclagem



Há galpões de reciclagem se reclamando por aí de ter recebido um volume menor de materiais recolhidos da coleta seletiva de lixo de Joinville. Para a Ambiental, o volume coletado não caiu, mas há variações conforme o dia.