Saavedra: Joinville mantém a ponta na criação de postos de trabalho no Estado

Portal 27/03/2017 | 06h31

Apesar do tombo dos últimos dois anos, quando perdeu 13,3 mil empregos, Joinville ainda mantém a ponta na criação de postos de trabalho no Estado desde 2002, ano inicial do ranking de municípios mantido pelo Ministério do Trabalho. A cidade do Norte criou 75,5 mil vagas, seguida de perto por Florianópolis, onde surgiram 75 mil.

Pelo tamanho do PIB e da população, é até natural a liderança de Joinville, mas foi mais folgada no passado. Se filtro do emprego pegar um intervalo menor, como a década (iniciada em 2011), Joinville cai para o terceiro lugar, atrás de Florianópolis e São José, principalmente devido às quedas de 2014 e 2015 na geração de empregos.



Nesse período, a Capital abriu 18,1 mil vagas e Joinville ficou com 12.4 mil. Na região de Joinville, o segundo lugar no emprego na década é de Araquari, com mais de 3, 7 mil novos empregos.



Já são 33

Em números mais atualizados, já são pelo menos 33 motoristas do Uber em Joinville com liminares para atuar sem serem enquadrados na lei do transporte ilegal. A alegação foi que o aplicativo não se encaixa como transporte público, é serviço privado, portanto, não é sujeito às mesmas regras de concessões, como o táxi.



Parceria em Mafra

No sábado, Udo Döhler e Ninfo König foram a Mafra falar sobre a experiência de empresários na política. O convite partiu da Associação Empresarial de Mafra, em evento do projeto Empreender. O prefeito e o vereador defenderam a participação de empresários na política como forma de dar um novo perfil à administração pública.



Conversa reservada

Na viagem pelo Planalto Norte, Udo e Ninfo foram no mesmo carro para colocar o papo em dia, com apenas a presença de motorista. O pedido da conversa reservada partiu do vereador. Os assessores foram em outros carros. Em Mafra, teve momentos para perguntas da plateia e 2018 não entrou nos questionamentos.



Maria da Penha

No debate desta segunda-feira na Câmara sobre o projeto de criação das patrulhas Maria da Penha, com equipes da guarda monitorando as mulheres vítimas de violência, a delegada regional Tânia Harada vai defender a proposta com base no exemplo de Curitiba.



Por que não anda

O projeto de trabalho no entorno da rede de gás natural, ainda não autorizado pela SC Gás, está levando à demora da conclusão do novo acesso ao Kartódromo de Joinville, ao lado da Santos Dumont, avenida em duplicação pelo Estado. No mês passado, a alegação para a demora era a falta de uma desapropriação.



Avalanche

Desde o início do ano, os vereadores de Joinville mandaram mais de 28 indicações diárias à Prefeitura, em média, incluindo os finais de semana na conta. São pedidos de asfaltamento, tapa-buracos, sinalização, poda de árvores, roçadas etc. Se tiver alguém que leia isso tudo, já deve ser um feito.



O que fez

A lista tem a Rodovia do Arroz, Estrada Anaburgo, pacto do BNDES (binário do Vila Nova, Albano, Tuiuti etc.), além de emendas parlamentares e outros investimentos. Entraram até obras futuras, como Almirante Jaceguay e abertura da Max Colin. Mauro nasceu em Bituruna (PR) e está em Santa Catarina desde os anos 80.



Homenagem

Sem fazer muito alarde, Rodrigo Fachini apresentou na Câmara de Joinville proposta para o deputado Mauro Mariani receber o título de cidadão honorário da cidade. No projeto, o vereador do PMDB cita obras com a participação do deputado peemedebista na condição de secretário estadual de Infraestrutura.



Nova ligação

Em manifestação com mapa em anexo, leitor defende a manutenção da abertura da rua Ministro Calógeras com a Aubé. A conexão seria feita pela rua Cachoeira (Ciser). A ligação criaria um eixo mais curto – e rápido – entre a zona Leste e a BR-101, sem precisar passar pelo miolo do Centro.



É a ponte

A Prefeitura de Joinville mandou projeto para a Câmara para excluir a abertura da Ministro do plano viário. A obra pretendida para aquela região é a da ponte da Aubé com a Plácido Olímpio. No entanto, há necessidade de adequações no projeto e não há prazo para a abertura da licitação.



A primeira

A ponte entre os bairros Aventureiro e Iririú está em andamento na zona Leste de Joinville e deverá ser entregue ainda neste ano pela Prefeitura. Curiosamente, a ligação nem aparecia cotada para sair, estava atrás das pontes do Adhemar Garcia, Aubé, Anêmonas e Nacar. E será a primeira a ficar pronta — e até agora, a única a iniciar.



Sem contrato

Em maio do ano passado, a Prefeitura de Joinville rescindiu o contrato dos serviços de limpeza manual de rios, valas, córregos, canais e galerias na cidade e até hoje não fez nova licitação. Já o contrato de limpeza dos cursos d’água com máquinas, assinado em setembro do ano passado, continua em vigor.



Sem novo edital

A contratação da limpeza manual havia sido feita no ano anterior, com montante de R$ 1,3 milhão a ser gasto com o trabalho. A rescisão ocorreu a pedido da empresa, após os atrasos nos pagamentos. Desde então, não foi assinado novo contrato porque a licitação ainda estaria sendo preparada, sem prazo para lançamento do edital.



Pessoal próprio

Portanto, limpeza manual – necessária principalmente nos cursos d’água em áreas de maior ocupação de construções nas margens, nas quais não há como usar as máquinas – só é feita com servidores das subprefeituras, sem conseguir atender a toda a demanda.



Indenização

Abordagens em redes sociais consideradas ofensivas pela Justiça levaram o sindicalista Rolando Isler a ser condenado a pagar R$ 5 mil ao vereador Richard Harrison (PMDB) em indenização por danos morais. As publicações foram feitas no ano passado. Rolando negou a acusação. A decisão foi tomada em primeira instância e, portanto, cabe recurso.



Fiscalização

A operação de fiscalização nos postos de combustíveis de Joinville continua nesta semana, desta vez com a presença do pessoal do Imetro/SC, além dos funcionários do Procon, ANP e Secretaria da Fazenda do Estado. Até agora, foram vistoriados 15 postos, sendo que em um deles as bombas de gasolina lacradas porque o combustível estava em desconformidade. Agora, a gasolina vai passar por testes. As operações de fiscalização são realizadas duas vezes por ano, em média.



Vai andar

Apresentado há quase dois anos, o projeto de Gelson Merisio para dar a Joinville o título de capital econômica do Estado passou a andar e agora está com a relatoria de Darci de Matos.



Saque do FGTS

Será divulgado nesta segunda-feira o cronograma de triagem dos atingidos pelos alagamentos de Joinville interessados em sacar o FTGS. O limite do saque é de R$ 6,2 mil.



Lares para cães e gatos

Tem moção na Câmara de Joinville propondo a criação de lares temporários animais domésticos abandonados. A proposta é de que os bichos sejam abrigados em lares cadastrados e a Prefeitura entre com ração e auxílio veterinário até que sejam adotados.



Central de adoção

Outra ideia é a criação de central de adoção de cães no Parque da Cidade.