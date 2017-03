Saavedra: Joinville faz teste de censo animal

Portal 22/03/2017 | 05h31

Um teste de censo animal está perto de iniciar em Pirabeiraba. Os agentes comunitários da regional local já foram instruídos sobre as perguntas sobre animais domésticos incluídas nos questionários sobre saúde pública a serem aplicados na área de cobertura da localidade de Joinville. Os dados recolhidos vão abastecer os cadastros domiciliares da Secretaria de Saúde de Joinville e poderão orientar ações de castrações e enfrentamento de zoonoses. Os moradores serão questionados se possuem bichos e quais os animais, além do número. Por enquanto, apenas em Pirabeiraba será feita a coleta de dados sobre os animais.Mais adiante, o cadastramento poderá se estender ao restante da cidade. A secretaria iniciou o trabalho a pedido das vereadoras Ana Rita Hermes (Pros) e Tânia Larson (SD), autoras de projetos sobre censo animal em análise na Câmara. No início do mês, agentes comunitários se reuniram no Sindicato dos Servidores para reclamar das propostas, consideradas “desvio de função” pela categoria.

Leia mais notícias do colunista Jefferson Saavedra

Depois de a definição da área prisional ter sido esquecida na montagem da LOT, o “conserto” está dando confusão. No Conselho da Cidade, apareceram dois projetos para definir o zoneamento do Presídio Regional e da Penitenciária Industrial, uma urgência por causa da licença de ampliação do presídio.

Só sobrou um

As propostas vieram da Secretaria de Planejamento Urbano também da Câmara, em iniciativa do vereador Richard Harrison (PMDB). A câmara técnica optou pelo projeto da secretaria e o outro foi descartado. Agora, a minuta remanescente será analisada em plenário pelos conselheiros antes de ser encaminhada para os vereadores.

Na sala de aula

Rodrigo Coelho (PSB) está propondo a inclusão de aulas de empreendedorismo no ensino fundamental de Joinville, nas séries finais da rede municipal. A proposta do vereador abre possibilidade à Secretaria de Educação de fechar convênios com Sebrae, Senai, Senac, universidades e entidades empresariais para a oferta do conteúdo. A meta do vereador é o ensino dos conceitos para empreender.

Só mil metros

Com a formalização da rescisão do contrato porque não haveria mais como ampliar os valores, a pavimentação da Estrada do Morro, entre Joinville e Araquari, deve ficar mais um tempo paralisada até que seja feita nova licitação. O governo do Estado gastou R$ 14,5 milhões e ainda faltam mil metros dos nove quilômetros previstos.

Novo ferry boat

Os prefeitos de Barra do Sul, Ademar Henrique Borges, de camisa azul, e de São Francisco do Sul, Renato Gama Lobo (camisa preta), visitaram ontem de barco os pontos a serem sugeridos ao Deter para instalação de ferry boat para ligar os dois municípios pelo Linguado. Além do transporte de passageiros, a proposta do prefeito Ademar pode ser uma atração turística na Babitonga. Ainda há estudos a serem feitos antes de a ideia ir adiante.

Heliponto

Uma das providências a serem tomadas após a visita de um grupo de vereadores à 2ª Companhia de Aviação (ex-Graer) na manhã de ontem é propor uma mudança na LOT para providenciar maior proteção do espaço aéreo no entorno do heliponto. O projeto deverá ser apresentado pelo vereador Fabio Dalonso (PSD). A rampa do heliponto na zona Norte vai passar por adequação nas próximas semanas.

Roubo de cargas

O secretário de Segurança Pública, César Grubba, e o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Nitz, garantiram ontem aos deputados Darci de Matos e Patrício Destro e ao presidente da Fetrancesc (empresas de transporte de cargas), Ari Rabaiolli, encaminhar a criação de uma divisão especializada em investigar roubos de cargas. Mais adiante, pode evoluir para uma delegacia especializada.

A triagem

A Prefeitura de Joinville está atrás de 50 servidores para auxiliarem na triagem da Caixa para a liberação do FGTS de quem sofreu com os alagamentos causados pelas chuvas de janeiro e fevereiro. Um dos problemas é que a seleção do pessoal será feita entre as 9h e 17 horas e os funcionários da área administrativa têm jornada de seis horas.

No dia 29

O treinamento será feito nesta sexta e a triagem pode começar na quarta que vem, no Expocentro Edmundo Doubrawa. O líder do governo na Câmara, Claudio Aragão (PMDB), sugeriu a liberação de assessores dos vereadores para a triagem. Para Odir Nunes (PSDB), o Exército pode ajudar na tarefa. Mais de 30 mil pessoas poderão ter direito a sacar o FGTS, com limite até R$ 6.220. A Caixa estima em liberação de

R$ 120 milhões.

Novo contato

Marco Tebaldi (PSDB) e Gelson Merisio (PSD) tiveram uma conversa há duas semanas. Na segunda, novo encontro entre os dois na Assembleia Legislativa, sem testemunhas.

Reabilitação

O pedido a ser reforçado por Udo e Mariani a Ricardo Barros (Saúde), se for possível a agenda em Brasília com o ministro, é o repasse de R$ 9 milhões para a construção do centro de reabilitação, onde seriam reunidos os serviços de reabilitação física (Naipe) e auditiva, hoje instalada no Centrinho. O terreno reservado fica no Adhemar Garcia.

Demora

O tempo vai passando e o edital da licitação para duplicar o acesso ao Distrito Industrial de Joinville pela BR-101 ainda não foi lançado pelo governo do Estado. Isso que já estava “bem encaminhado”.

Não adiantou

Sem recursos suficientes, a troca da Deinfra pelas ADRs na manutenção das rodovias estaduais não ajudou a melhorar na conservação.

Deficientes visuais

Rodrigo Fachini está propondo na Câmara de Joinville a obrigação de bares e restaurantes oferecerem cardápios em braile. O projeto está em análise.