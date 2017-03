Recicladora Latasa vai gerar 150 empregos em São Francisco do Sul

Livre Mercado 10/03/2017 | 07h31

A Latasa Reciclagem, que faz parte do Grupo Recicla BR, vai instalar unidade em São Francisco do Sul e está negociando incentivos com o governo do Estado. A primeira reunião sobre o assunto, com o governador Raimundo Colombo e com o então prefeito eleito Renato Gama Lobo, foi em dezembro em Florianópolis. O próximo encontro deve ocorrer neste mês, em São Francisco do Sul, para detalhamento do projeto e definição das características de incentivos fiscais que a companhia vai receber. A Latasa vai criar 150 empregos diretos no município, e a projeção de faturamento mensal é de R$ 30 milhões. A companhia vai se abastecer de resíduos e sucatas de alumínio da siderúrgica ArcelorMittal Vega.



A Latasa é a pioneira e a maior do mercado de reciclagem. Foi fundada em 1991, recicla hoje 200 mil toneladas de alumínio. Em 2015 – último dado disponível –, foram injetados R$ 730 milhões pela coleta de latas de alumínio na economia nacional, segundo levantamento da Associação Brasileira de Alumínio (Abal).



A Recicla BR, via assessoria de imprensa, diz apenas que não tem nenhum investimento na região e que desconhece o assunto.



Pagar, gastar e poupar



Os quase 500 mil catarinenses que têm direito a sacar R$ 2,2 bilhões de contas inativas de FGTS vão irrigar o comércio ao longo de pelo menos cinco meses, já que o prazo para resgate dos créditos junto à Caixa Econômica Federal termina em 31 de julho. O dinheiro será usado para o pagamento de dívidas e para o consumo das famílias. Além de garantir um alívio aos inadimplentes, também elevará as receitas de lojas e prestadores de serviços, alguns dos setores mais favorecidos.



Comércio internacional