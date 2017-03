Queda de árvore fecha rua no Centro de Joinville

Joinville 20/03/2017 | 16h58

Aproximadamente às 15h30 desta segunda-feira, uma árvore plantada na calçada da rua Alexandre Döhler, em Joinville, cedeu, caiu em cima da rede elétrica e fechou o trânsito da rua no Centro da cidade. Segundo a Defesa Civil, não foi a chuva que causou a queda, mas sim a própria sustentação da árvore que cedeu.



A Defesa Civil, que atendeu a ocorrência, acionoou os bombeiros voluntários de Joinville e a Secretaria do Meio Ambiente (Sema) para fazer a retirada da árvore, já que ela se encontra em via pública, e a Celesc foi acionada para resolver o problema elétrico.

Até o final da tarde desta segunda-feira, o trânsito ainda estava interrompido na via.