Procon encontra gasolina fora das especificações em posto de Joinville

Irregularidades 26/03/2017 | 16h14

O Procon encontrou gasolina comum e gasolina aditivada fora das especificações em um posto de combustível do bairro Anita Garibaldi, na região central de Joinville. As bombas dos dois produtos foram interditadas e o posto ficou fechado neste domingo.



O órgão realiza uma força-tarefa de fiscalização, que já passou por 15 postos nos últimos dois dias. O estabelecimento localizado na rua Anita Garibaldi ficará com as bombas lacradas até uma determinação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).



— O combustível coletado vai para laboratório para determinar o que tem dentro. Depois dessa análise é que vamos saber se terá alguma sanção ou multa ao posto — explica Kleber Degracia, gerente do Procon.



Não há uma previsão de quando os resultados laboratoriais devem ficar prontos. Neste sábado, o Procon também interditou uma bomba de diesel de um posto do Aventureiro.



Segundo Degracia, houve um problema de bomba baixa, ou seja, aquela que fornece menos combustível do que marca ao consumidor. No entanto, o gerente do Procon afirma que não foi configurada má fé nesta situação, já que é possível que o problema possa ter ocorrido porque a bomba era antiga.



A força-tarefa realizada pelo Procon vai continuar pelos próximos dias com a fiscalização em postos de combustíveis por toda a cidade.